Челябинцы присматривают «Олимпийское» жилье за городом

СЕГОДНЯ 09:59 2018-08-20T11:02:53+03:00

Такой пейзаж сегодня увидеть рядом со своим домом - это большая радость.

Жители областного центра отправились с «Комсомолкой» к растущим в лесу многоэтажкам от «Дельты»

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Объявленный «Комсомольской правдой» бесплатный тур по новостройкам привел горожан в поселок Рощино, на границу с Ужовским бором. Здесь уже высится одна сданная ООО «Дельта» новостройка, причем все квартиры в ней раскуплены за несколько месяцев: многие уже успели оценить прелести жизни на лоне природы, но при этом в получасе езды от центра Челябинска. К ноябрю 2018 года застройщики сдадут еще два многоэтажных подъезда. Всего же в планах «Дельты» — 11 многоэтажных домов, объединенных в ЖК «Олимпийский».

Челябинцы во время тура любовались красотами вокруг жилого комплекса.

Олимпийский задуман как экологический оазис, объединяющий комфорт мегаполиса и свежесть природы. Каково, выйдя из уютной городской квартиры, тут же набрать горсть ягод или корзинку грибов, даже не теряя свой дом из виду?

— Почему новый комплекс назвали именно «Олимпийским»?» — интересовались горожане у представителей «Дельты», осматривая строящуюся десятиэтажку и любуясь окрестностями.

Просто здесь в почете не только экология, но и здоровый образ жизни. Недаром именно в парке Рощино перед Сочинской Олимпиадой тренировалась российская лыжная сборная.

Во дворах новостроек встанут спортивные площадки, в 10 минутах пешком — сельский стадион. В парке дорожки уже выложены плиткой — настоящий подарок для бегунов летом и лыжников зимой. А на краю парка руководство «Дельты» намерено обустроить открытый амфитеатр для спорта и досуга.

Жильцы комплекса будут гулять с детьми на свежем лесном воздухе.

Еще одно спортивное отличие ЖК «Олимпийский» — оформление домов. Свежие краски на стенах высоток и без того смотрятся отлично. Но совсем недавно, во время чемпионата мира по футболу, местный художник изобразил на торце уже сданного дома знаменитый прыжок вратаря российской сборной Игоря Акинфеева, решивший судьбу матча с Испанией.

Узнаете коронный удар Акинфеева, когда он отбил мяч ногой во время пенальти от испанцев?

Новостройка, в которой полным ходом идут работы, тоже не разочаровала челябинцев: в двух подъездах представлены три варианта планировки квартир. Жилье на любой вкус: от маленькой студии в 27 квадратных метров до «трешки» в 88 «квадратов» с дополнительным «гостевым» санузлом. В подъездах — большие лифты, открывающиеся на две стороны, в квартирах предусмотрена сантехника. Батареи отопления установлены уже сейчас. Тесно в новом жилье не будет даже чемпионам по баскетболу: высота потолков — 2,65 метра.

Знакомство с планировкой квартир.

Окна квартир выходят или на светлый березовый лес, или на будущий уютный двор. Кроме строительства самих домов в «Дельте» намерены провести полное благоустройство микрорайона: территория вокруг двух новостроек будет огорожена и оборудована видеокамерами, во дворах раскинутся детские площадки. Парковка с торца дома, асфальтированные дороги — прилагаются.

За окном - березовая роща!

Жилкомплекс «Олимпийский» не заманивает покупателей громкими обещаниями «элитного» жилья. Здесь предлагают хорошие квартиры по доступной цене. Цена квадратного метра начинается от 29,5 тысячи рублей, плюс застройщик бесплатно сопровождает все сделки и помогает в получении ипотеки. Однако в «Дельте» предупреждают»: желающим переехать в «Олимпийский» стоит поторопиться: новостройками заинтересовались даже сами жители Рощино, и с 15 сентября стоимость «квадрата» вырастет на тысячу рублей.

Вид с балкона: леса и поля...

Экология и великолепные лесные пейзажи — не единственное преимущество «Олимпийского». Рощино — поселок в Сосновском районе, а значит, коммунальные тарифы и ставки налогов на имущество и транспорт здесь ниже, чем в миллионном Челябинске. Но и глухой деревней поселок назвать нельзя: каждые 15 минут из Рощино в Челябинск ходят маршрутные такси, в самом поселке работают четыре детских сада и две школы.

Один детский сад, кстати, гости «Дельты» и «Комсомолки» разглядели прямо из окон новостройки. Здесь же, в шаговой доступности — магазины, банк, Дворец культуры. Пока гости «Комсомолки» осматривали свое будущее жилье, с площади перед ДК доносилась музыка: рощинцы готовились отмечать день рождения поселка.

Выходишь из подъезда и попадаешь в березовый лес.

Осмотрев жилье и заранее прикидывая, какие именно квартиры больше пришлись по душе, будущие соседи отправились осматривать окрестности. Парк сразу порадовал грибами и ягодами. А по словам гидов, управляющая компания в ближайший год проведет благоустройство всего леска: из-под деревьев исчезнет бурелом, у дорожек выстроятся лавочки для гуляющих молодых мам. Впрочем, на вымощенных плиткой дорожках хорошо уже сейчас.

— Ой, по лесу на каблуках ходить можно!» — удивилась одна из жительниц Челябинска, присматривающая загородное жилье с «Комсомолкой».

Квартиры в новостройках ЖК «Олимпийский» ждут своих хозяев, обещая все преимущества современного жилья. А природа вокруг и проекты благоустройства помножат «городской» комфорт на прелести загородной жизни.

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