Многодетные семьи Челябинской области получат помощь для подготовки к новому учебному году

9 Авг. 11:00 2018-08-20T09:55:44+03:00

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Учебный год все ближе. В Челябинской области по распоряжению губернатора Бориса Дубовского на подготовку ребятишек из многодетных малообеспеченных семей выделяются определенные средства.

— На каждого ребенка школьного возраста, в возрасте до 18 лет, обучающегося в общеобразовательной организации, в учреждении среднего профессионального образования и в вузе, предусмотрена выплата в размере 1500 рублей. Выплата положена малообеспеченным учащимся детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей министерства социальных отношений Челябинской области Инна Околелова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— На выплату пособий к новому учебному году из региональной казны будет направлено более 50 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители порядка 34 тысяч детей на эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на эти цели направляются ежегодно, потому что поддержка многодетных семей — это наш приоритет.

НА КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА

В районных управлениях социальной защиты уже принимаются заявления на выплату. Перечень необходимых для оформления выплаты документов есть на сайте министерства социальных отношений minsoc74.ru

Оформить единовременное пособие можно в управлениях социальной защиты населения Челябинской области вплоть до 31 октября текущего года. Непосредственно сами выплаты начались с 1 августа.

Если в малообеспеченной семье, доход которой на каждого члена меньше прожиточного минимума, воспитывается трое, четверо и более детей — выплата положена на каждого учащегося.

— В течение какого срока начисляется выплата?

— С момента подачи заявления и документом, с учетом времени на их проверку, проходит не более двух недель. Затем деньги поступают на почту, и заявитель может их получить.

— Отслеживается ли то, как и куда тратятся «школьные» выплаты?

— На учете в региональном министерстве социальных отношений значатся семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, у которых, например, проблемы с доходами. И еще одна категория в зоне особого внимания — социально-неблагополучные семьи. Те, в которых родители, например, злоупотребляют спиртным, не в полном объеме выполняют свои родительские обязанности по воспитанию детей. С такими семьями детей в школу собирают наши социальные работники. Отправляются вместе по магазинам детской одежды, обуви, канцелярии, когда выплата получена.

— Пособие по сборам в школу учащимся из многодетных малообеспеченных семей в Челябинской области выплачивается вот уже 11 лет. Что показывает практика: что покупают родители?

— Все зависит от нужд в конкретной семье. В основном, это канцелярия, ранцы, форма для занятий физкультурой.

— Меняется ли год от года число получателей?

— Примерное количество остается неизменным. И это неплохой показатель, ведь выплата производится с учетом дохода семьи.

ОФОРМИТЬ В МФЦ

Более 80% доходов бюджета Челябинской области в 2018 г — социальные направления. Регион выполняет все взятые на себя социальные обязательства. Ни одна выплата на протяжении нескольких последних лет не была отменена: напротив, добавлены новые выплаты.

Челябинская область выполняет все взятые на себя социальные обязательства. В том числе, выплачивая все утвержденные пособия.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как в Челябинской области поддерживаются многодетные семьи?

По словам начальника отдела организации назначения государственных пособий министерства социальных отношений Челябинской области Елены Караванской, все выплаты, которые приняты на уровне субъекта Российской Федерации, инициированы и приняты губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Все выплаты носят заявительный характер, за их назначением нужно обращаться в районное управление социальной защиты, в МФЦ и через портал gosuslugi.ru

Все выплаты назначаются с учетом адресности и нуждаемости. Нуждаемость определяется совокупным доходом семьи, в которой проживают несовершеннолетние дети до 16 лет. При условии обучения их в школе — до 18 лет. На сегодняшний день прожиточный минимум в Челябинской области — 9 689 руб на одного члена семьи.

Самая востребованная выплата, которая гарантирована законом Челябинской области — это пособие на ребенка. Размер ежемесячного пособия — 286 руб на каждого ребенка. Если, например, ребенок воспитывается в неполной семье одинокой матерью, размер пособия увеличивается вдвое.

Так же в Челябинской области есть единовременные выплаты. Например, областное единовременное пособие, размер которого составляет от двух до шести тыс руб. Размер выплаты зависит от очередности рождения детей. То есть, на первого — две тыс руб, на второго -три тыс руб и так далее.

«ОТ НОЛЯ ДО ТРЕХ»

Кроме того, одним из первых регионов в стране Челябинская область поддержала инициативу президента России Владимира Путина. В конце прошлого года губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на рассмотрение депутатами Законодательного Собрания был вынесен новый законопроект. При рождении третьего и последующего ребенка, начиная с его рождения и до достижения трех лет, выплачивается ежемесячное пособие.

Размер ежемесячной выплаты — 10 221 руб на ребенка. Получателями являются многодетные малообеспеченные семьи, доход которых не должен превышать величину прожиточного минимума.

Депутатами Засобрания Челябинской области закон был одобрен 26 декабря 2017 г. Пособие уже выплачивается с 1 января 2018 г в Челябинской области. И его назначение разбито на два периода — от рождения ребенка до достижения им полутора лет — первый этап. Второй — от полутора до трех лет.

Есть еще одно условие, помимо того, что семья должна являться многодетной, родители должны быть трудоустроены, либо состоять на учете в Службе занятости населения. Либо предоставить документу о трудоустройстве по срочному трудовому договору. То есть, закон направлен на оказание серьезной помощь именно работающим многодетным малообеспеченным родителям.

А по достижении ребенком полутора лет родители должны подтвердить право получения пособия теми же документами и еще одной справкой — о том, что ребенок не посещает детский сад из-за отсутствия места в нем или из-за медицинских показаний. В этом случае, у ребенка должно быть диагностировано заболевание, препятствующее посещению им детского дошкольного учреждения.

Есть еще условие выплаты пособия: в сельской местности иногда нет детского садика. В этом случае, органы соцзащиты тоже начисляют пособие.

Выплаты осуществляются по принципу софинансирования — из федерального и областного бюджетов. На выплату направлено более 500 млн руб. Львиная часть средств — 315 млн руб — средства бюджета.

Получателями выплаты на данный момент являются чуть более трех тысяч детей, чьи родители обратились за назначением с 1 января 2018 г.

НА МЕДИЦИНУ И ОБРАЗОВАНИЕ

Законодательством Челябинской области предусмотрен еще ряд выплат для многодетных семей:

— на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер — 1213 руб ежемесячно. Критерий для ее назначения: доход семьи не должен превышать установленного минимума — 9 689 руб. На данную выплату в региональном бюджете на 2018 г предусмотрено около 30 млн руб;

— областной материнский региональный капитал. Выплаты начаты с января 2015 г. Выплачивается при рождении третьего ребенка. За назначением регионального маткапитала следует обращаться по достижении ребенком трехлетнего возраста. Региональный маткапитал может быть направлен на лечение как родителей, так и детей; на образование старших детей. Размер капитала в 2015 г составлял 50 тыс руб, и ежегодно он индексируется. Сегодня это 58 978 руб. Следующая индексация — 1 января 2019 г. Распорядиться маткапиталом можно как сразу, в полном объеме, так и частями. И оставшаяся часть с переходом на следующий год будет индексирована.

Всего получателями социальных выплат и пособий в Челябинской области являются более 220 тысяч многодетных малообеспеченных семей.