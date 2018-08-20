2018-08-20T11:14:53+03:00
Общество

ФАС России и правительство Челябинской области подписали Соглашение о сотрудничестве

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского работает совет по содействию развитию конкуренции
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске состоялось заседание Совета по содействию развитию конкуренции в регионе. В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Евгений Редин, замруководителя ФАС России Алексей Доценко и руководитель УФАС по региону Анна Козлова. Подписано соглашение о взаимодействии между правительством Челябинской области и ФАС России.

По поручению Президента РФ Владимира Путина регионы через два года должны добиться снижения числа нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти не менее чем в два раза. Кроме того, увеличить не менее чем в два раза по сравнению с 2017 г долю госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского создан и работает совет по содействию развитию конкуренции.

— Челябинская область по тем рейтингам, которые мы с 2012 г ведем, входит в ТОП-5. Сегодня я посмотрел рейтинг по 41 рынку, почти половина этих рынков имеет хорошие показатели, по ряду рынков — 100%. Значит, там, где конкуренция развита, нужно ее поддерживать, а там, где нет — выработаем совместные меры, — отметил Алексей Доценко.

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