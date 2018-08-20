2018-08-20T16:07:18+03:00
Общество

Челябинец Николай Рыбалов признался в ограблении обменного пункта в Таиланде

Его жена отрицает свое участие в преступлении
Ольга АНТОНОВА
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Николай и Юлия Рыбаловы с дочкой перед ее отлетом в Россию.Николай и Юлия Рыбаловы с дочкой перед ее отлетом в Россию.
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В тайской тюрьме супруги Рыбаловы, жители города Южноуральск Челябинской области, сидят с 14 апреля.

В тот день их арестовали в аэропорту Бангкока, подозревая в ограблении обменного пункта валюты в Паттайе.

УЗНАЛИ ПО ТАТУ

Грабитель жестоко избил сотрудницу обменника, забрав инкассаторскую сумку с деньгами. В переводе на рубли — около двух миллионов.

Момент нападения и избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Попал на них и номер мопеда, на котором скрылся подозреваемый — атлетического сложения мужчина в черной футболке и мотошлеме.

На кадрах — приметная татуировка нападающего. Точно такая же есть на предплечье уроженца Челябинской области Николая Рыбалова.

Челябинца узнали по приметной татуировке.

Челябинца узнали по приметной татуировке.

При себе в аэропорту у Рыбаловых была сумма, эквивалентная добыче подозреваемого. Несовершеннолетнюю дочку Юлии и Николая Рыбаловых выслали в Россию. Она живет в родном Южноуральске, в семье родной тети.

ТЕЛО В КОРОСТАХ

Через несколько месяцев заточения в тайской тюрьме Рыбаловы пожаловались на невыносимые условия. Николай закован в кандалы: под железом гниет кожа. У Юлии из-за антисанитарии и плохой воды обострились желудочные боли, тело покрыто коростами.

Семья Рыбаловых стала жертвой обманчивой картинки о красивой жизни.

Семья Рыбаловых стала жертвой обманчивой картинки о красивой жизни.

НЕ ВЫПУСТИЛИ НА ВОЛЮ

В понедельник, 20 августа, РИА Новости сообщило, что Рыбалов признал себя виновным в ограблении обменника и избиении его сотрудницы. Юлия Рыбалова вины не признает.

Адвокат Рыбаловых попросил суд разделить дело, чтобы хоть на время выпустить Юлию под залог на свободу. Но суд россиянку не отпустил. Прокуратура Таиланда предоставит свидетелей того, что ограбление обменника муж и жена замышляли вместе.

Сотрудница обменного пункта от полученных ударов могла умереть.

Сотрудница обменного пункта от полученных ударов могла умереть.

УЗНАЕТ СУДЬБУ СОВСЕМ СКОРО

Суд по делу Рыбаловых не начался. Но свою участь Николай Рыбалов может узнать очень скоро. Дело уроженца Челябинской области уже обсуждается судебной коллегией. Как сообщил РИА Новости секретарь суда Паттайи, приговор может быть оглашен в ближайшие дни.

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