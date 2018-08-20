2018-08-20T18:38:38+03:00
Происшествия

«Бросилась в горящий дом за отцом»: на пожаре под Челябинском погибла двухлетняя девочка

Она баловалась со спичками...
Валентина ВАГАНОВА
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Огонь спали дом до тла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Огонь спали дом до тла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Трагедия произошла в минувшую субботу, 18 августа, в поселке Старое Муслюмово Челябинской области. Рано утром вспыхнул дом многодетной семьи. Внутри были отец, бабушка и четверо ребятишек — полутора, двух, пяти и шести лет.

Пока глава семьи спал, а бабушка нянчилась с малышом, двухлетняя дочка нашла на кухне спички и стала играть. По словам старших детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу с малышкой, поставила ее в стороне и в этой суматохе не заметили, как девочка побежала в... горящий дом!

Видимо побежала от испуга, запомнив, что папа остался там. Как не доглядели за малышкой, как упустили? В этой сумятице никто теперь ответить на этот вопрос не может...

Соседи вызвали пожарных. Они приехали оперативно, но ни девочку, ни отца уже было не спасти.

— Дом снимала благополучная семья. Они переехали сюда в мае. Мама в шесть утра ушла на работу, на местную птицефабрику. На хозяйстве остался отец и бабушка. Сгоревший дом восстановлению не подлежит, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам родственников, погибшая девочка уже баловалась со спичками, все об этом знали, но не уберегли...

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