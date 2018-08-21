2018-08-21T08:49:57+03:00
Общество

Куда передавать показания электросчетчиков в Челябинске

На этот вопрос ответили представители нового поставщика электроэнергии
Ольга АНТОНОВА
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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Для челябинцев двадцатые числа каждого месяца — дни передачи показаний приборов учета: за потребленную холодную и горячую воду, газ, электричество.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ДАННЫЕ?

Новый поставщик электроэнергии в Челябинске с 1 июля — ОАО «МРСК Урала». Реквизиты организации теперь значатся в графе «Получатель». Ранее электроэнергию поставлял ПАО «Челябэнергосбыт». Но сейчас компания больше не принимает показания приборов учета.

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ТАРИФ?

Нет. Но важно помнить, что тарифы пересматриваются раз в год, в июле. Все тарифные величины есть на сайте областного министерства тарифного регулирования tarif74.ru.

НУЖНО ЛИ ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР?

Нет. Для физических лиц изменяется только название компании в квитанциях. Номера лицевых счетов — прежние.

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ?

Это нужно делать до 23-го числа каждого месяца по системе «Город», в отделениях «Челиндбанка», «Сбербанка», «Почты России». Или по тел. 8-800-1000-172. А также на сайте mrsk-ural.ru.

Если не передавать вовремя показания, то три месяца начисления будут производиться исходя из среднемесячного объема потребления. Далее — по нормативам.

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