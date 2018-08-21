Банк УРАЛСИБ в Тюмени провел бизнес-ужин для застройщиков и риэлторов
Банк УРАЛСИБ в Тюмени провел бизнес-ужин для партнеров — застройщиков и риэлторов. На мероприятие собрались представители компаний, активно работающих на рынке жилой недвижимости города. В их числе агентства недвижимости «Этажи», «Сова», «Надежный выбор», а также застройщики СК «Звезда», ПСК «Дом», ГК «Строй мир» и ГК «ТИС». Информационным партнером встречи стал портал недвижимости Tumix.
Центральным пунктом встречи стала деловая игра, в которой приняли участие банкиры, застройщики и риэлторы, разбившиеся на несколько команд.
Игроки азартно соревновались, используя навыки квалифицированных менеджеров, такие как тайм-менеджмент, принципы делового взаимодействия при разработке совместных решений оперативных задач и укрепление межкорпоративных взаимоотношений между всеми членами команд.
«При оформлении сделок по приобретению нашими клиентами недвижимости в ипотеку сотрудникам банка приходится быстро решать множество вопросов. Поэтому так важно наладить эффективное взаимодействие с партнерами, участвующими в этих сделках, — специалистами агентств недвижимости и строительных компаний. Игры помогают отработать такое взаимодействие, добиться взаимопонимания с полуслова, от чего выигрывают, в первую очередь наши клиенты-тюменцы, покупающие жилье», — отметила Ирина Лимонова, главный менеджер Отдела ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Тюмени.
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