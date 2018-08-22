Челябинцев бесплатно привьют от гриппа
Осень — это не только романтика золотой листвы, но еще и грипп с ОРВИ. Врачи настаивают: вакцинация — лучший метод защиты. Иммунитет после прививки формируется месяц. Значит, лучше не тянуть.
Как сообщили в региональном минздраве, в этом году от гриппа власти намерены бесплатно привить 1 млн. 393 тыс, жителей Челябинской области.
БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Первая партия вакцин, 45% от плана, уже доставлена на Южный Урал. Скоро ее распределят по больницам и поликлиникам. Вакцина отечественного производства, содержит несколько штаммов гриппа. Даже если привитый подхватит вирус, болезнь протечет в облегченной форме, без осложнений.
— Четвертый год подряд мы начинаем вакцинировать земляков в августе-сентябре, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела профилактики заболеваний министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская.
ВАЖНО
Кому положена бесплатная вакцина
— Детям и подросткам до 18 лет,
— беременным,
— студентам вузов,
— работникам бюджетных организаций — учителям, врачам, социальным работникам, стражам порядка,
— работникам транспорта и ЖКХ,
— призывникам,
— пенсионерам старше 60 лет,
— страдающим хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем.
ИЩИТЕ АКЦИИ В ТРК!
Врачи призывают работодателей проявить сознательность и закупить вакцины для сотрудников. Вложения окупятся сторицей, ведь подчиненные не пойдут на больничный.
Несколько лет подряд региональный минздрав устраивает акции по бесплатной вакцинации желающих в ТРК Челябинска и области. Люди на такие приглашения охотно откликаются. На акциях бесплатно прививают всех, а не только бюджетников и других льготников.
КОШЕЛЕК
Сколько стоит вакцина в аптеках
Средняя стоимость отечественной вакцины «Гриппол плюс» в аптеках Челябинска — 380 руб.
ХРАНИТЕ ВАКЦИНУ В ТЕРМОСЕ
Желающий купить вакцину в аптеке должен соблюдать правила:
— прививаться можно только после медицинского осмотра;
— если покупаете вакцину сами, приобретайте ее после осмотра врача: могут возникнуть неожиданные противопоказания;
— идите в аптеку с термосом: вакцина от гриппа не любит нагревания или охлаждения, перевозить ее нужно при стабильной температуре;
— обязательно возьмите в аптеке чек — его попросят предъявить в поликлинике;
— приобретайте вакцину только в день вакцинации;
— и никогда не пытайтесь привиться самостоятельно.
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