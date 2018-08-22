2018-08-22T09:36:36+03:00
Общество

Челябинцев бесплатно привьют от гриппа

В больницы и поликлиники области скоро доставят первую партию вакцины
Ольга АНТОНОВА
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Акции с бесплатной вакцинацией минздрав часто устраивает в ТРК.Акции с бесплатной вакцинацией минздрав часто устраивает в ТРК.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Осень — это не только романтика золотой листвы, но еще и грипп с ОРВИ. Врачи настаивают: вакцинация — лучший метод защиты. Иммунитет после прививки формируется месяц. Значит, лучше не тянуть.

Как сообщили в региональном минздраве, в этом году от гриппа власти намерены бесплатно привить 1 млн. 393 тыс, жителей Челябинской области.

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Первая партия вакцин, 45% от плана, уже доставлена на Южный Урал. Скоро ее распределят по больницам и поликлиникам. Вакцина отечественного производства, содержит несколько штаммов гриппа. Даже если привитый подхватит вирус, болезнь протечет в облегченной форме, без осложнений.

— Четвертый год подряд мы начинаем вакцинировать земляков в августе-сентябре, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела профилактики заболеваний министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская.

ВАЖНО

Кому положена бесплатная вакцина

— Детям и подросткам до 18 лет,

— беременным,

— студентам вузов,

— работникам бюджетных организаций — учителям, врачам, социальным работникам, стражам порядка,

— работникам транспорта и ЖКХ,

— призывникам,

— пенсионерам старше 60 лет,

— страдающим хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем.

ИЩИТЕ АКЦИИ В ТРК!

Врачи призывают работодателей проявить сознательность и закупить вакцины для сотрудников. Вложения окупятся сторицей, ведь подчиненные не пойдут на больничный.

Несколько лет подряд региональный минздрав устраивает акции по бесплатной вакцинации желающих в ТРК Челябинска и области. Люди на такие приглашения охотно откликаются. На акциях бесплатно прививают всех, а не только бюджетников и других льготников.

КОШЕЛЕК

Сколько стоит вакцина в аптеках

Средняя стоимость отечественной вакцины «Гриппол плюс» в аптеках Челябинска — 380 руб.

ХРАНИТЕ ВАКЦИНУ В ТЕРМОСЕ

Желающий купить вакцину в аптеке должен соблюдать правила:

— прививаться можно только после медицинского осмотра;

— если покупаете вакцину сами, приобретайте ее после осмотра врача: могут возникнуть неожиданные противопоказания;

— идите в аптеку с термосом: вакцина от гриппа не любит нагревания или охлаждения, перевозить ее нужно при стабильной температуре;

— обязательно возьмите в аптеке чек — его попросят предъявить в поликлинике;

— приобретайте вакцину только в день вакцинации;

— и никогда не пытайтесь привиться самостоятельно.

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