В России выберут лучший проект в сфере малой и альтернативной энергетики

СЕГОДНЯ 07:03 2018-08-22T07:09:37+03:00

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Премия, учрежденная Ассоциацией малой энергетики при поддержке комитета энергетики Государственной Думы РФ, Минэнерго РФ и бизнес-объединения «Деловая Россия», проводится с 2013 года и на сегодняшний день является уникальной площадкой для презентации передовых проектов в сфере распределенной и альтернативной энергетики. В этом году вручение главной награды конкурса — статуэток «Золотая молния» — пройдет в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве.

В этом году Премия будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

Победителей определит авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие эксперты бизнес-сообщества РФ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, ректоры и ученые профильных ВУЗов страны. Победители получат Почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами.

«С каждым годом интерес к Премии растет, и это связано, в первую очередь, с динамичным развитием самой отрасли малой распределенной энергетики, — заявил президент Ассоциации малой энергетики, член Генерального совета «Деловой России» Максим Загорнов. — По самым скромным оценкам потенциал распределенной генерации в России на сегодняшний день составляет 17 ГВт. За этой цифрой — сотни реализованных ярких, инновационных проектов. Наш конкурс постарается выявить лучшие из них».

В этом году Церемония вручения «Золотых молний» пройдет 7 декабря в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в рамках Ежегодного энергетического форума. В фойе будет работать выставка достижений и возможностей компаний отрасли, а также разработчиков и поставщиков генерирующего оборудования. В работе форума и церемонии вручения премии примут участие представители Минэнерго РФ, президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, а также первый заместитель председателя комитета энергетики Государственной Думы РФ Сергей Есяков, на протяжении 6 лет возглавляющий Экспертный совет премии.

«История данного конкурса, который начинался как национальный, а затем вырос до международного еще раз доказала, насколько востребованными являются технологии малой распределенной и альтернативной энергетики в современной обществе, — отметил Сергей Есяков. — Премия объединяет представителей самых сильных инжиниринговых компаний, поставщиков энергооборудования, финансовых институтов. Это говорит о признании Премии в профессиональной среде, о росте ее авторитета».

Отметим, за 6 лет в Международном конкурсе «Малая энергетика — большие достижения» приняли участие более 350 компаний из 10 стран: России, Белоруссии, Украины, Литвы, Казахстана, Польши, Японии, Германии, Нигерии, Сьерра-Леоне.

Принять участие в международном конкурсе «Малая энергетика — большие достижения» можно бесплатно, подав заявку с 1 сентября по 11 ноября на эл. адрес: award@energo-union.com.

Подробности проекта можно узнать на официальном сайте мероприятия energo-union.com

Оргкомитет Международной премии «Малая энергетика — большие достижения»:

Мария Неволина, исполнительный директор Ассоциации малой энергетики +7 904 81 35 383, +7 (351) 247 33 99

coo@urfo-energo.ru

award@energo-union.com

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