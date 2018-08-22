ЧМК изготовил металлопрокат для строительства кольцевой дороги в Подмосковье

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-22T09:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») произвел арматуру для одного из ключевых инфраструктурных проектов страны — Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

Арматура производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел») в настоящее время используется для возведения мостов, тоннелей и транспортной инфраструктуры ЦКАД в Пушкинском районе Подмосковья, г. Звенигороде а также для моста через железнодорожные пути трассы А107 и старого Симферопольского шоссе. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» — сбытовая компания Группы.

ЦКАД — масштабный проект развития дорожной инфраструктуры. Новая трасса ляжет в основу сети скоростных дорог всей Центральной России. Она протянется на 530 километра. ЦКАД разгрузит городские вылетные магистрали (те, что имеют продолжение в Подмосковье) и Московскую кольцевую автодорогу от транзитной перевозки грузов: большегрузные автомобили еще на дальних подъездах к Москве можно будет перенаправлять в пункты их назначения. Открытие трассы позволит сократить себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек. Предполагаемые сроки завершения строительства — 2022 год.

Новости компаний.