Начать учебный год надо с хорошим настроением

СЕГОДНЯ 07:21 2018-08-23T07:24:06+03:00

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До самого торжественного для школьников дня — Первого сентября — осталось чуть больше недели. Для родителей ребят это «горячее» время. В эти дни мамам и папам учеников нужно быстро и грамотно собрать своего ребенка в школу, ничего не забыв при этом. Предстоят расходы, ведь приобрести нужно многое, начиная от ручек и тетрадей и заканчивая школьной формой и обувью. Куда обратиться за всеми этими необходимыми ребенку вещами, чтобы не прогадать в цене и качестве? Как приобрести хороший товар без серьезного ущерба для семейного бюджета? Вот уж действительно, немаловажные вопросы для каждого родителя.

Еще несколько лет назад у большинства горожан был только один ответ на вопрос о том, где приобрести школьные товары. За ручками и тетрадками к новому учебному году родители отправлялись на школьные ярмарки на площадях города. Школьный базар работает и сейчас. Покупателей на нем немало даже в будние дни.

Еще одна альтернатива школьным базарам — прийти за необходимыми ребятам принадлежностями в торговый комплекс. В этом году горожане могут сделать это и в гипермаркете «Лента». В преддверии нового учебного года здесь представлено все необходимое для учебы по специальным, сниженным ценам. «Школьный базар» действует в магазинах сети каждый год в августе.

— В «Ленту» мы пришли по совету друзей, — говорит мама третьеклассницы Марина Никулина. — Они собирали своего ребенка к школе здесь и рассказали нам о проходящем в гипермаркете «Школьном базаре». Действительно, на мой взгляд, очень удобно — все необходимое есть в одном месте по низким ценам.

Тем временем, Инна складывает в тележку все выбранные тетради. Ей с мамой еще предстоит купить школьную форму.

В общем, возможностей подготовить ребенка в школе сегодня в Челябинске немало. Кому-то ближе походы на традиционный школьный рынок, другие предпочитают покупать каждый товар в специализированном магазине, кто-то решил собрать ребенка к школе в гипермаркете. Главное, чтобы поход за школьными принадлежностями доставлял удовольствие и родителям, и детям. Тогда и новый учебный год начнется с хорошим настроением!

На правах рекламы.