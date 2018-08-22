Сергей Антипов: Все решения принимаем в диалоге с жителями

СЕГОДНЯ 14:25 2018-08-22T14:25:20+03:00

В 33-й день рождения Курчатовского района его глава рассказал читателям «Комсомолки» о том, чем живет самый молодой район Челябинска

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На встречу с корреспондентом «Комсомолки» глава Курчатовского района Сергей Антипов вернулся с раннего утреннего — нет, не обхода — объезда территорий. Разом везде не побываешь: площадь района 62 квадратных километра. Но каждый день Сергей Васильевич маршрут на работу, в районную администрацию, выстраивает так, чтобы посмотреть, выкашиваются ли газоны, пропалываются ли клумбы. И что там с ремонтом дворов: вот-вот в одном нужно укладывать новый асфальт, но перед этим демонтировать незаконный гараж, который стоит прямо на пути асфальтовой дорожки.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

— 80% моей работы — хозяйственные хлопоты, — говорит Антипов уже в кабинете и отключает на время интервью мини-АТС, мигающую красными огоньками входящих вызовов. — И встречи с людьми. Вся наша работа строится на контактах с жителями района. А их уже — 220 тысяч человек.

— А это правильно? Ведь были же времена, когда как «партия сказала», так и будет.

— Многие программы работают, опираясь на мнение жителей. Например, по программе «Комфортная городская среда» мы приводим в порядок дворы и общественные пространства. В этом году району выделили 43 млн руб. Мы ремонтируем 11 дворов. Кто-то скажет: всего 11? Но мы решили не распыляться. Можно было каждому выделить по небольшой сумме и что-то подлатать, где-то подкрасить. И отчитаться: мы отремонтировали рекордное количество дворов! Но отремонтировали ли? Лучше все сделать комплексно. Есть обязательный перечень работ по программе: асфальтирование, монтаж уличного освещения, установка урн. Есть дополнительные работы, они финансируются и собственниками жилья — три процента от сметы. Собственники нас поддержали. Потому на каждый двор выделено около 4 млн руб. Можно работать по индивидуальным условиям.

— Выходит, без мнения жителей никуда.

— Но есть примеры, когда в решении вопроса люди выражали несогласие, но лучше было так, как предлагала власть. Случай из недалекого прошлого. Был за отелем «Виктория» огромный неуютный двор. Решили построить дом. Получилось бы два двора нормальной площади. Застройщика обязали модернизировать сети электроснабжения, увеличив мощность — была такая проблема. Кроме того, он взялся благоустроить оба двора. Дом построили. И вышло замечательно — уютно, комфортно.

Точно тема для диалога — обустройство общественных пространств. 18 марта на рейтинговом голосовании жители района выбрали для благоустройства парк «Северо-Западный», сквер по ул. Молодогвардейцев, лесной массив по ул. Захаренко, сквер по ул. Красного Урала и сквер по ул. 40-летия Победы.

«Северо-Западный», что примыкает к лыжной базе, — будущий экопарк. На его обустройство выделено 10 млн руб. Никакого асфальта. Центральную аллею парка вымостим плиткой: корни деревьев буду дышать, дождевая вода будет уходить. Длина экотропы — 800 м, ширина — 4,5 м. По обе стороны установим 20 парковых скамей, смонтируем наружное освещение, установим урны.

— Есть мнение, что нужно оставить все как есть.

— Не согласен. Парк должен выглядеть аккуратно, быть удобным. Просят нас вычистить аллею зимой от снега. Но как на тропу без твердого покрытия пустить уборочную технику? Есть проекты парков, где человеческое вмешательство минимальное. И у нас будет так же.

В июле в парке «Северо-Западный» побывал губернатор Борис Дубровский. Решено развивать территорию с минимальным «включением» человека, сохранив максимум деревьев.

— Люди опасаются вырубок деревьев.

— Территория парка «Северо-Западный» переведена в зону зеленых насаждений: никакой застройки не будет. А зеленый фонд нуждается в инвентаризации: много сухостоя, валежника. Если оставить все как есть, кто будет убирать? Принцип такой: сколько нужно убирать больных деревьев, столько же и высаживать. А чтобы сохранить зеленый массив, нужно ограждение территории. Это — будущие заботы.

Недавно в парке побывали губернатор Борис Дубровский, глава Челябинска Евгений Тефтелев, депутат Государственной думы Андрей Барышев. Принято коллегиальное решение о развитии парка.

— Месяц назад кипели страсти на общественных слушаниях по скверику на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала.

— Да, когда-то давно кто-то вознамерился построить там кафе, да с подземным этажом. А деревья под нож? Как только мы узнали о публичных слушаниях, с депутатами райсовета, с руководителями общественных организаций решили подключать народ. Транспорт организовали, чтобы довезти желающих на слушания. Народ высказался против застройки. Территория включена в программу благоустройства общественных пространств. Зеленая зона сохраняется. Застройка запрещена.

ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО

— Курчатовский район отчасти расположен на холмистой местности. Уклон есть между Комсомольским проспектом и проспектом Победы. Там спуски — лестницы. И ступени многих когда-то пришли в негодность.

— Потому в этом году мы включили ремонт спусков в программу асфальтирования. По программе «Реальные дела» на сумму 16 млн руб. идет ремонт 26 внутриквартальных проездов: между домами, к школам, садикам, поликлиникам. И в программу мы включили ремонт спусков по пр. Победы. Отремонтировали пять из семи. Ступени сейчас пологие, есть поручни.

Есть много задач, которые уже решаем и будем решать. Например, по стихийной уличной торговле. У меня, как у главы района, прямых полномочий в этой проблеме нет. Но жители идут к нам, в администрацию района. Потому мы включены во все вопросы и работаем с городскими управлениями. Работаем с полицией. Нельзя руководить администрацией и отсеивать: это наше, а это — не наше. Так не бывает.

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Восемь лет назад в Курчатовском районе, по ул. Ворошилова, закрылась областная детская филармония. А детям она очень нужна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Пелымский, директор Челябинского концертного объединения:

— Благодаря энергичному и талантливому Сергею Антипову во многом и было принято решение о реконструкции детской филармонии. И, конечно, огромную роль сыграла политическая воля губернатора Бориса Дубровского. Я двумя руками за этот проект. Глава региона распорядился выделить средства на реконструкцию здания из областного бюджета — 150 млн руб. В августе следующего года филармония откроется. Спасибо энергии Сергея Антипова: город получит возрожденную филармонию в новом качестве.

Площадь здания увеличится на тысячу квадратных метров. Если когда-то в филармонии занималось 200 детей, то после реконструкции будет 400. В год здесь будет проходить до 300 концертов, фестивалей.

ДОСЬЕ «КП»

Курчатовский район, самый молодой район города, образован Постановлением Верховного Совета РСФСР. 15 августа ему исполнилось 33 года.

Главе района Сергею Антипову 59 лет. По образованию он металлург, окончил ЧПИ в 1982 г. После работал на ЧМЗ: вальцовщиком, старшим мастером.

В 1984 — 92 гг. ушел на комсомольскую, потом на партийную работу.

В 1992 — 98 гг. работал замглавы администрации Курчатовского района, председателем Комитета по делам молодежи администрации Челябинской области.

1998 — 2005 гг. — первый замглавы администрации Курчатовского района.

2005 — 13 гг. — глава администрации Металлургического района.

В 2015 г. возглавил управление экологии и природопользования администрации Челябинска.

С 23 июня 2016 года руководит Курчатовским районом.

КСТАТИ

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