Банк УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Кургане

СЕГОДНЯ 05:34 2018-08-23T05:34:36+03:00

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Очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» состоялся в Кургане. Банк УРАЛСИБ традиционно выступил партнером конкурса.

Проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Организаторы проекта — Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».

Проект «Мама-предприниматель» стартовал в 2017 году. В 2018 году конкурс уже прошел в ряде крупных российских городов, в числе которых Казань, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, Тула, Красноярск и другие.

Банк УРАЛСИБ традиционно выступает партнером проекта «Мама-предприниматель». В рамках партнерства участники проекта могут воспользоваться специальными предложениями от Банка, в числе которых бесплатное открытие расчетного счета и обслуживание его в течение 3-х месяцев, бесплатное обучение в Университете бизнеса банка УРАЛСИБ, а также возможность получения кредита на старт бизнеса от Банка УРАЛСИБ.

В Кургане в проекте приняли участие более 30 молодых мам. В течение пяти дней будущие предприниматели активно разрабатывали свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров. В финале конкурса участники защищали свои проекты перед независимым жюри.

Небольшой уральский город запомнился членам жюри как один из самых креативных городов проекта. В числе бизнес-идей, которые предлагали мамы-предприниматели, были центр скалолазания, детское ателье по пошиву школьной формы и студия жонглирования.

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Кургане и обладателем гранта в размере 100 тысяч рублей стала Дарья Евдокимова. Дарья выступала с проектом центра детского досуга и дополнительного образования «Три кота» в селе Лесники Кетовского района Курганской области. Семейный центр предназначен для детей разных возрастных групп. Грант Дарья планирует потратить на приобретение дополнительного оборудования в центр.

Банк активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая удобные пакеты услуг для бизнеса, Университет бизнеса с возможностью бесплатного обучения, Бизнес-плейс, призванный помочь найти проверенных поставщиков услуг для развития своего дела, и многое другое.

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