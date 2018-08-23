Клумба на проходной ЧМК признана лучшей в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:47 2018-08-23T07:48:07+03:00

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Цветочное оформление «Доменной» проходной Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») признано лучшим в столице Южного Урала.

Челябинский металлургический комбинат стал победителем городского конкурса цветочных клумб в номинации «Лучшее цветочное оформление входной группы промышленного предприятия». Городская комиссия побывала в каждом районе и осмотрела все цветники и озелененные территории, заявленные на конкурс.

Для оформления территории возле «Доменной» проходной использовались различные цветы: георгины, петунии, бархатцы, васильки, тюльпаны, а также декоративные травы и кустарники. Дополняют ландшафтный дизайн горная сосна, кедр и карликовая ель.

За клумбами на всех проходных ЧМК, в том числе и за победительницей, ухаживают работники ремонтно-строительного цеха предприятия. Кроме того, ежегодно на ЧМК проходит конкурс благоустройства и озеленения территории «Цветущий комбинат», где соревнуются цеха и подразделения. Всего на промплощадке растут около 40 тыс. деревьев и 272 тыс. кустарников, они создают естественный зеленый барьер и способствуют снижению воздействия производства на окружающую среду.

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