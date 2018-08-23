Выпускники Уральской школы машинного обучения пройдут оплачиваемую стажировку в крупнейших IT-компаниях Челябинска

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-23T09:30:57+03:00

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На Южном Урале стартует второй набор в USML — Уральскую школу машинного обучения на базе Института информационных технологий ЧелГУ. Организаторами уникального для Челябинской области проекта выступают лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» и Napoleon IT School.

Напомним, первый выпуск USML состоялся в мае текущего года. Тогда 10 лучших выпускников были приглашены на оплачиваемые стажировки в компании-партнеры, часть из них вошла в штат организаций. С учетом успешности и плодотворности первого этапа проекта, «Интерсвязь» и Napoleon IT School решили продолжить сотрудничество: дан старт приему заявок на второй набор.

В этот раз обучение продлится с 24 сентября по 23 декабря. Школа рассчитана на студентов и выпускников инженерных, математических и IT-специальностей. В новом запуске претендентов ждут сразу два курса-специализации: «Machine Learning» и «Backend-разработка на Python». Расписание составлено таким образом, что обучающийся сможет получить знания сразу по обоим направлениям. «Мы предлагаем перспективным и готовым к саморазвитию студентам не просто бесплатное обучение с возможностью последующего трудоустройства. Курс действительно уникален: в нем сочетаются самые актуальные направления IT-индустрии — как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Для нас это не бизнес-проект, а скорее социальная ответственность. В Челябинске мало специалистов, обладающих компетенциями достаточного в этих сферах уровня, соответственно, и другие возможности обучения у студентов весьма ограничены», — подчеркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Управляющий партнер Napoleon IT Павел Подкорытов уверен: «Технологии изменяют индустрии до неузнаваемости на глазах — одну за другой. Организованные нашими компаниями курсы по интеллектуальному анализу данных позволят стать специалистом, пожалуй, в самом привлекательном и перспективном направлении на ближайшие 10-20 лет».

Занятия USML будут проводиться в двух форматах. Самостоятельная работа предполагает изучение материалов курса, выполнение домашних заданий, написание проектов, участие в соревнованиях. На очных занятиях с преподавателями обучающиеся смогут разбирать задачи, участвовать в интерактивных семинарах, обсуждать нюансы применения теории на практике и получать индивидуальную обратную связь. Кроме того, в круглосуточном режиме будет доступен онлайн-чат для обсуждения актуальных вопросов и оперативного решения проблем.

Количество мест в Школе ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не затягивать с подачей заявки. Вся информация доступна на сайте iit.csu.ru и официальной группе «Вконтакте».

Для справки:

Машинное обучение — обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться. С развитием «высоких» компьютерных технологий эта сфера становится все более актуальной в большинстве отраслей, а специалисты, обладающие всей полнотой знаний и навыков, востребованы в крупнейших компаниях по всему миру.

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