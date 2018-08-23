В Челябинской области администрация села хочет купить за 100 тысяч шины для BMW

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-23T11:20:39+03:00

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Скандал назревает в Агаповском районе. Местная администрация, предчувствуя приближения зимы, объявила закупку зимней резины почти на 116 тыс. руб. За эти деньги собираются «переобуть» два седана BMW 730d xDrive и KIA TF OPTIMA.

Судя по документам с сайта госзакупок, колеса для «бэхи» нужны Nokian Hakkapelitta 9 Run Flat за 94 106 руб. Цена взята не с потолка. В документах имеются математические расчеты, в которых учтена среднерыночная цена одной шины.

Но вот в интернете мы без проблем нашли именно такую модель за 16 тыс руб. за штуку, что на 7 тыс. руб. дешевле заявленного. Но можно купить шины и еще скромнее, другой фирмы.

Для KIA указаны колеса Bridgestone — 21 692 руб. за четыре шины. Мы проверили и эту цену: она совпадает с предложениями интернет-магазинов.

В документах выделено красным и подчеркнута жирным фраза: «Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации».

К последним по сути относятся правозащитники и волонтеры. В общем те, кто не торгует зимними шинами.

Местные жители пишут гневные комментарии:

— У нас в районе живут чуть больше 30 тысяч человек. Средняя зарплата по официальным данным 26 тыс. руб. Есть несколько карьеров с полезными ископаемым, хорошо развито сельское хозяйство. В целом справляемся… Но наш район — это одно гигантское село с плохими дорогами и косыми пятиэтажками. Поэтому можно было и поскромнее машину и колеса к ней купить.

Также люди пишут, что машина эта куплена не просто так, а у того, у кого надо. Единственный поставщик — местный бизнесмен, что занимается капремонтами в Агаповском районе.

Байдавлет Тайбергенов занял кабинет главы администрации Агаповского района три года назад. До этого он возглавлял полицию Магнитогорска. В его личной собственности есть кроссовер Mercedes-Benz 2012 года.

Байдавлет Тайбергенов возглавляет администрацию три года.

Мы обратились в райадминистрацию, хотели с ним поговорить. Но там сказали, что глава и пресс-секретарь уехали в командировку до понедельника.

Свет на ситуацию пролил главный механики гаража Алексей:

— Эти модели резины мы указали, потому что они были в документах на авто. Дорого это или нет — обсуждать не могу. Но на то и аукцион, чтобы сбить цену, — рассказал он газете «Комсомольская правда — Челябинск».

Также механик сообщил, что «семерка» пришла на смену BMW пятой серии, которая за несколько лет работы совсем пришла в негодность. Любопытно, но эту «развалюху» властям удалось продать два года назад через официальный аукцион за 600 тыс. руб.

Новую BMW брали у частного лица за 1,5 млн. руб. И здесь все по закону: это ценовой лимит, который не могут превышать чиновники, покупая машину.

В гараже администрации есть также две KIA Optima и Лада Largus.

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