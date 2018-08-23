2018-08-23T11:08:01+03:00
Общество

«Пожаловался на свои болячки»: скандальному хирургу из Магнитогорска скостили срок за смертельную операцию по увеличению груди

Челябинский областной суд смягчил наказание для Виктора Маркова, чья пациентка умерла от болевого шока
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Екатерина Клементьева чувствовала все, что происходило на операционном столе. Фото: из семейного архива.Екатерина Клементьева чувствовала все, что происходило на операционном столе. Фото: из семейного архива.
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Пластического хирурга Виктора Маркова и врача-анестезиолога Евгения Яшина отправили в колонию весной. Их признали виновными в смерти 25-летней жительницы Магнитогорска Екатерины Клементьевой. Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил врачей к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако оба обжаловали свой приговор, и им удалось смягчить наказание.

Напомним, трагедия произошла шесть лет назад. У молодой красивой женщины во время операции по увеличению груди остановилось сердце. Экспертиза показала — причиной смерти стал болевой шок. Она чувствовала все, что с ней происходило на операционном столе. Но не могла подать сигнал.

ВРАЧИ ОТРИЦАЮТ ВИНУ

Врачей судили по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Вину они не признали. Говорили, что смерть пациентки — несчастный случай, который невозможно было предотвратить. На это и давили во время рассмотрения апелляции.

Заседание в областном суде длилось около пяти часов. Итог: обоим врачам скостили сроки лишения свободы.

25-летняя Катя умерла во время операции по увеличению груди. Фото: из семейного архива.

25-летняя Катя умерла во время операции по увеличению груди. Фото: из семейного архива.

— В виду исключения ряда обстоятельств срок лишения свободы для Маркова и Яшина снижен на три месяца каждому, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Врачам по-прежнему запрещено заниматься медициной в течение трех лет.

ПОЧЕМУ НАКАЗАНИЕ СМЯГЧИЛИ

— Суд не нашел доказательств, подтверждающих предварительный сговор хирурга и анестезиолога. Поэтому и скостили сроки. Кроме того, Марков и Яшин предоставили в суд справки о своих заболеваниях, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» мама погибшей пациентки Татьяна Верзилова.

По ее словам, доктор Марков пришел на заседание в перчатках. Говорят, что его руки во время заключения под стражей поразила кожная болезнь.

Родные погибшей не планируют оспаривать решение областного суда.

— Нам достаточно того, что их признали виновными и отправили за решетку, — говорит Татьяна Верзилова.

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