Супергерои, поезда, тельняшки... По России прокатилась волна костюмированных свадеб

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-24T14:34:02+03:00

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Белое платье с кринолином, выкуп невесты и драка как кульминация торжества… Нет, свадьбы в духе клипа Билана «Пьяная любовь» уже не в моде.

Как говорят хипстеры: «Настоящим мейнстримом сегодня стал свадебный косплей». Переводим: очень модно сегодня проводить костюмированные свадьбы. Гости на них наряжаются в героев фильмов и популярных книг. А некоторые сами придумывают образы для торжества.

СУПЕРГЕРОИ СПЕШАТ НА... СВАДЬБУ

Супергеройская свадьба. Фото из личного архива героев материала.

Человек-паук, супервумен, фиксики, черепашки ниндзя, ведьмочки, феи. В роли невесты и жениха супергерои популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Кот.

Яркой разношерстной толпой, заставляющей прохожих хвататься за голову и телефоны, прошлась по городу Миасс в Челябинской области свадьба Зуевых.

Анастасия и Алексей работают в праздничном агентстве. Необычные мероприятия — их конек. Было бы странно, решись они на традиционную свадьбу, хотя мамы и папы молодых все же на это надеялись…

Леди Баг и Супер-Кот поженились!Фото из личного архива героев материала.

— Родители больше всех не хотели облачаться в сказочные костюмы. Моей маме мы сказали, что она будет королевой-змеей. По китайскому гороскопу она змея, а дома мы зовем ее королевой. Сначала она говорила: «Не надо цирк устраивать. Серьезное же мероприятие». Но когда она надела костюм, и ей понравилось, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Анастасия.

В ЗАГС молодые с гостями поехали на троллейбусе. Фото из личного архива героев материала.

Папа невесты надел привычный ему костюм пирата Джека Воробья — он несколько раз в нем подрабатывал на праздниках. А мама жениха, хоть и татарка по национальности, на время стала русской народной красавицей. Всего молодожены нарядили 30 гостей. А вместо лимузина они катались по городу на троллейбусе. Пассажиры были в шоке. Да и сотрудники ЗАГС надолго запомнят 18 августа 2018 года.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ В СТИЛЕ «СТИМПАНК»

Почти все аксессуары в стиле стимпанка невеста сделала своими руками. Фото из личного архива героев материала.

Дмитрий и Кристина Верхошанские из Воронежа поженились 8 июня. До этого несколько лет вместе работали. А судьбу решил трехдневный корпоративный велопробег. Догоняя друг друга на велосипедах, они поняли, что это любовь.

Пара выбрала очень необычный для свадьбы стиль стимпак (steam с английского «пар» — прим. автора) — это направление научной фантастики, вдохновленное паровой энергией XIX века.

— Не могу сказать, что мы сильно увлекаемся этой темой. Но нам обоим нравился этот ретро стиль. И мы оба железнодорожники, — поделилась Кристина.

Атмосферу стимпанка помогли создать ретро-поезда. Фото из личного архива героев материала.

Многие аксессуары для тематической свадьбы невеста-рукодельница сделала сама. Ведь в магазинах такое попросту не найти.

Оригинальнее свадьбы в стиле стимпанк может быть только свадьба стимпанк для двоих. Регистрация, фотосессия, прогулка, ресторан — все это было лишь для жениха и невесты.

— С гостями мы это событие тоже отметили, но позже, без костюмов. И это были просто уютные посиделки с родными, — рассказала Кристина.

ИХ МНОГО, И ОНИ В ТЕЛЬНЯШКАХ!

Все гости были в полосатом. Фото из личного архива героев материала.

Полосатая свадьба Максима и Вероники Демидовых отгремела 11 августа в Татарстане. Обложка для свидетельства о браке и подушечка для колец были сделаны в полосатом стиле.

Думаете, глава этой семьи — десантник? Нет. Он работает пожарным, она — поваром в ресторане. В ресторане они и познакомились (не врут байки про путь к сердцу мужчины).

А при чем тут тельняшки?

Молодожены мечтают о море. Фото из личного архива героев материала.

— Мы хотели сыграть необычную свадьбу. А еще очень хотели вместе поехать на море- рассказывает Максим. — Тельняшки — первая ассоциация, которая пришла нам в голову, — Думаем, как теперь близких уговорить надеть их, в особенности наших мам. Однако и они и 70 гостей поддержали нашу идею! Все пришли в тельняшках. Кто-то покупал, кто-то даже специально шил. Вероника заказывала платье в ателье. В жару такие наряды оказались очень даже кстати.

Кстати, за неделю до бракосочетания Максима его коллега отвез свою невесту в ЗАГС на пожарной машине.

КОММЕНТАРИЙ

Почему креативных свадеб становится все больше

— Реально креативных бракосочетаний на самом деле не так уж и много, — говорит свадебный организатор Анна Шорохова. — Я не говорю про свадьбы в народном стиле — это уже классика. Я видела свадьбы по мотивам фильма «Великий Гэтсби», байкерскую, рокерскую, стиляжную, гавайскую. В этом году мои молодожены пока ничем не удивили. Но для одной пары мы организовывали юбилейную годовщину брака с атрибутикой СССР — советскими песнями, советским меню и поздравлениями в стиле эпохи развитого социализма.

Анна назвала три причины, по которым люди сейчас делают необычные свадьбы:

1. Большие возможности. Раньше организовать такое было сложно. А сейчас есть много свадебных агентств, которые исполнят любой каприз за ваши деньги: наряды, аксессуары, реквизит любой тематики.

2. Надоела классика. Свадьбы с выкупом невесты, черным костюмом и белым платьем и одинаковыми конкурсами уже приелись всем. И молодоженам хочется сделать что-то запоминающиеся.

3. Хочется славы. Нет сейчас молодежи, которая не подсчитывала бы количество лайков на своих страничках в соцсетях. Как говорится, ради хайпа. В этом нет ничего плохого. Это мотивирует людей на более интересную жизнь. В том числе на творческий подход к своей свадьбе.