В Челябинской области три подруги вытащили из беды больше 100 семей

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-24T14:34:02+03:00

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Отзывчивые подруги Наталья Радько, Светлана Авдонина и Наталья Михайлова, живут в городе Пласт. Обычные женщины: воспитывают детей, следят за домом. Одна работает корреспондентом на ТВ, другие домохозяйничают.

Натальи и Светлана всегда помогали людям. Выручить соседей, коллег на работе — для них привычное дело. И не обязательно деньгами. Кому детские вещи отдадут, где продуктами помогут, у всех свои огороды. И по хозяйству подсобят, если нужно.

В один момент к ним стали обращаться не только знакомые, но и люди со стороны: одинокие мамы, многодетные семьи, погорельцы… Тогда активистки создали группу помощи в «Одноклассниках». Туда стали писать нуждающиеся жители Пласта и те, которые хотят помочь.

— Это не проект. Это просто помощь тем, кому сложно. Нуждающихся в Пласте много. А реальной помощи мало. Люди к нам обращаются с разными проблемами. Поможем им — отлично, значит, не потеряем веру в добро. И они не потеряют, — говорит волонтер Наталья Радько.

На сегодняшний день подруги выручили уже 132 семьи.

ПРОСТО НЕ ОСТАЕМСЯ В СТОРОНЕ

Наталья Михайлова по образованию педагог. У нее есть старший сын, в этом году он окончил школу и поступил в университет.

Муж Натальи освободил ей бывшую стайку (место для скота), и она оборудовала ее под склад для «гуманитарной помощи». Туда жители приносят вещи, посуду для нуждающихся. Даже мебелью делятся.

Наталье хочется обзавестись вагончиком для хранения вещей, старая стайка для склада совсем не годится. Но пока на вагончик нет денег.

Еще Наталья приглашает попавших в беду в гости, на беседу по душам.

— Иногда людям просто нужно выговориться, завожу их в гости, пьем чай, разговариваем. Они рассказывают о своей проблеме, и им становится легче. Я стараюсь поддержать, если нужно, могу и совет дать, — говорит Наталья.

Наталья Михайлова организовала склад для «гуманитарной помощи» и принимает нуждающихся на дому. Фото: семейный архив.

Второй волонтер — Наталья Радько — журналист и счастливая мама. Воспитывает 5-летнюю дочку.

— Дочь всегда с собой беру, когда еду куда-то по волонтерским делам. Мы заходим в дома, в семьи, общаемся. Пусть сразу видит разную картинку жизни, — делится Наталья.

Работа помогает ей в добрых делах. Она сняла несколько сюжетов про акции помощи, которые организовала вместе с подругами, и это привлекло к их группе больше людей.

Еще один волонтер — Наталья Радько — журналист и счастливая мама. Фото: семейный архив.

Светлана Авдонина тоже мама. У нее четверо детей. Старшему 20 лет, отучился, работает. Младшая в этом году идет в первый класс. Светлана занимается хозяйством, а вообще она повар-кондитер.

— Один раз мы приехали в семью, где дети неделю не видели хлеба. Родители благополучные, работают, просто зарплата маленькая, и ту задержали. Мы купили на свои деньги продукты, плюс набрали печенья, конфет, фруктов. Но дети обрадовались не сладостям, а хлебу. Кричали: «Ура, хлеб!». У меня по-матерински сердце сжимается от такой картины, ну как не помочь. Мы просто не остаемся в стороне, как другие, — рассказала Светлана.

Волонтер Светлана Авдонина мама четырех детей. Фото: семейный архив.

К подругам-волонтерам обращались люди с больными детьми. Три года женщины собирали деньги для мальчика Артемки, он страдал от рака. Удалось собрать нужную сумму и отправить ребенка на лечение в Москву. Но болезнь оказалась сильнее...

Сейчас волонтеры поддерживают многодетную семью, в которой раком заболела мама. Муж не вылезает с работы, вся зарплата уходит на лечение супруги. Четверых школьников поднимают добровольные помощники.

СНЯЛИ ДОМ ДЛЯ ПОГОРЕЛЬЦЕВ С ДЕТЬМИ

Еще недавно за помощью обратилась семья Юлмухаметовых. 17 августа у них сгорел дом. Из-за неисправности проводки загорелся сарай, примыкающий к дому. Сильный ветер мгновенно распространил пламя на жилище.

Глава семейства Расиф только и успел, что вытащить двух сыновей, 8-летнего Кирилла с 10-летним Даниилом, и кошку с котятами.

Дом сгорел моментально. Фото: Наталья Радько.

Юлмухаметовы остались на улице без денег и документов. Из родственников у них только бабушка, но она живет в муниципальном доме ветеранов, селиться посторонним туда нельзя, еще есть брат, но у него самого большая семья.

— На несколько дней мальчишек с мамой Александрой все-таки впустили в дом ветеранов, а Расиф ночевал прямо на пепелище. Сейчас мы сняли для них небольшой дом. Пока не восстановят жилье, будут жить там, — говорит Наталья Михайлова.

Более-менее уцелел зал. Фото: Наталья Радько.

В доме одна небольшая комната и кухня. Отопление печное, вода в колонке, туалет на улице. Мебели нет, но жители пообещали помочь самым необходимым. Главное, что есть крыша над головой.

После пожара Юлмухаметовы остались без всего. Фото: Наталья Радько.

Этот дом сняли волонтеры. Фото: Наталья Михайлова.

ДОМ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ

Александра трудится в пельменном цеху. Расиф работает на себя, занимается ремонтами. У него золотые руки и дом он восстановит, нужны только стройматериалы. В помощниках у него брат. Сейчас мужики целый день разбирают завалы. Говорят, до холодов можно сделать крышу и вернуться в дом.

— Мы с Натальей объехали местные лесопилки и попросили доски. Но они подойдут только на кровлю. Чтобы купить бревна, стропила и прочие материалы нужно около 27 тысяч, которых нет. Плюс железо на крышу, тоже где-то столько же выйдет. Руки у них есть, они сделают, в этом плане они молодцы, — говорит Светлана.

Глава семейства с братом пытаются восстановить дом. Фото: Наталья Радько.

Сыновьям погорельцев подруги-волонтеры подарили черепаху, чтобы как-то отвлечь их от беды. Фото: Наталья Михайлова.

Дом у Юлмухаметовых был большой. После пожара уцелели только четыре стены. Все говорят, что дом не восстановить. Но глава семейства так не считает и верит, что у него все получится.

— Мебелью, одеждой, продуктами мы поможем. Я ходила по магазинам, рассказывала хозяевам, что произошло, показывала фото. Просила пожертвовать хоть что-нибудь. Кто-то помогал, кто-то отказывал. Но чаще всего дарили. Детей в школу мы собрали. Теперь главное дом восстановить, — рассказала Наталья Михайлова.

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Сейчас семье Юлмухаметовых очень нужна помощь. Требуются стройматериалы, инструменты, рабочие руки, чтобы помогать восстанавливать дом и вещи первой необходимости. А еще средства на строительство. Желающие помочь, могут пожертвовать деньги на карту 4276 7211 4181 3063 Сбербанк. Она оформлена на сына Светланы, Даниила Авдонина. С погорельцами можно связаться также через Светлану по номеру + 7 900-068-13-18.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

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