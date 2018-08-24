2018-08-24T08:42:40+03:00
Общество

Дорожные ремонты в Челябинске завершатся через месяц

Сейчас асфальтоукладчики работают на «Меридиане»
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Новая дорожная одежда - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он устойчив к перепадам температур.Новая дорожная одежда - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он устойчив к перепадам температур.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Одна из самых загруженных дорог Челябинска — «Меридиан» временно стоит в пробках. Идет ремонт: срезают старый асфальт, укладывают новый. Дорожники продвигаются быстро, но водители все равно ворчат.

— Нет чтобы по ночам работать, когда дорога пустая, — бурчит наш таксист.

— Я бы хотел попросить автолюбителей запастись терпением: к 25 сентября мы завершим все работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Планируйте, пожалуйста, свои маршруты с учетом ремонта, — говорит директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

ЩМА КАК ОТВЕТ МОРОЗАМ И ЖАРЕ

«Меридиан» — самый крупный объект программы этого года. Здесь меняют почти 320 тыс. кВ. м покрытия. Уложено более 115 тыс. кв. м полотна.

— Как и в пролом году укладываем щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Он хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации: устойчив к перепадам температуры, не дает колейность. Срок эксплуатации покрытия — три года. Конечно, бывают нештатные ситуации, когда случаются аварийные работы на сетях. По окончании работ подрядные организации обслуживающей сетевой компании обязаны восстановить дорожное покрытие, — продолжает Струговец.

700 МИЛЛИИОНОВ В ДЕЛО

Приоритетный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Челябинске второй год. Его задача — привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть. Главное — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, и автомобилистов, и пешеходов. Еще одна функция проекта — ликвидировать дорожные очаги аварийности.

В 2018 г. на Челябинскую агломерацию по проекта «Безопасные качественные дороги» из федерального и регионального бюджетов выделено 2 млрд руб. Из них 700 млн — Челябинску.

ГДЕ РЕМОНТ УЖЕ ЗАВЕРШЕН?

— Улицы Мраморная, Морская, Красная, на Свердловском проспекте и проспекте Победы, на части пр. Ленина от ул. Воровского до ул. Лесопарковой. Отремонтирована дорога на аэропорт.

— Ремонтируется ул. Энгельса.

КУДА ЕЩЕ ПРИДУТ ДОРОЖНИКИ?

— Ул. Блюхера от ул. Нефтебазовой до ул. Дарвина.

— Участок пр. Ленина от ул. Рождественского до ул. Артиллерийской.

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