Впервые в России овечке сделают протезы

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-24T12:57:46+03:00

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За своей любимицей полугодовалой овечкой Бяшей из поселка Редькино фермеры не доглядели. По зиме бедняжка обморозила задние ножки. Ходить не могла, все лежала и смотрела на жизнь грустными глазами.

— Пустить Бяшу на мясо мы не могли и усыпить тоже, — говорят хозяева. — Уж больно к ней прикипели. Она поумнее некоторых собак будет: всегда радостно нас встречает по утрам и следом ходит неотлучно. И ласковая такая…

В знаменитом Центра Илизарова у них знакомый доктор Андрей Емалов. Там в экспериментальном отделе то птице крыло починят, то в собачку жизнь вдохнут. А еще «отремонтировали» полсотни кроликов. Вот и Бяше согласились бесплатно помочь.

Овечка отморозила ноги, когда была еще совсем крохой. Фото: Центр Илизарова.

— Бяше мы пока сделали ортезы. Это временный протез фиксирующий суставы, — рассказал ведущий научный сотрудник экспериментальной лаборатории Центра Илизарова Андрей Емалов. — И решили оставить ее у себя. Пусть прибавит в весе, а то исхудала на больничном. Когда ее к нам привезли, она весила 7 кг, а сейчас уже 19.

В России овечек еще на протезы не ставили. Как только Бяша придет в норму, врачи начнут второй этап лечения. Протезы уже заказали на специальном заводе, ждут поступления. Сделают протезирование с помощью новейшего метода оссеоинтеграции — соединения костной ткани с имплантом. Будет, как новенькая! А живут овечки по 20 лет.

— Наша основная задача — не просто спасти Бяшу, а вернуть ее к обычной жизни. Я уверен, все получится. После лечения она год будет жить в центре, здесь у нее отдельный большой бокс. Мы за ней понаблюдаем, а потом вернем домой, — говорит Андрей Александрович.

Кстати, скоро экспериментальный отдел Центра Илизарова станет специальным отделением для лечения животных.

Бяше пока сделали ортезы. Это временный протез, фиксирующий суставы. Фото: Центр Илизарова.

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