Как хоккеистам из Челябинска устроили допрос, чтобы лишить их золотых медалей

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-25T13:37:06+03:00

Эти ребята из клуба "Метеор - Сигнал" - наследники своих великих предшественников. Фото: http://meteor-signal.ru

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Вы уже читали о том, зачем челябинские комсомольцы ели сайру с халвой и для чего везли на Кубу тулупы и лыжи.

В этом году комсомол отметит столетие. В честь этого события мы продолжаем серию публикаций о малоизвестных страницах жизни челябинских комсомольцев.

Сегодня вы прочтете пять фактов о спортивных достижениях молодых челябинцев. О них мы узнали из книги спортивного обозревателя Михаила Араловца «Спортивные знамена челябинского комсомола».

1. СПОРТ СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНЫМ

Уже в 1923 году Губернский совет физкультуры приказал ликвидировать частные спортивные кружки и взять на свое содержание все клубы и спортплощадки.

На прорыв отправили комсомольцев. Они должны были воспрепятствовать всем частным организациям, которые собирали деньги с населения.

На борьбу с нелегалами ушло три года. И в 1926 году все спортивные учреждения губернии были государственными, а занятия в них абсолютно бесплатными.

2. НОВЫЙ ВИД ЭКЗАМЕН — «РЕЙД В ТЫЛУ ВРАГА»

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение с предложением учредить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду и обороне».

Был определен единый критерий оценки физической подготовленности молодежи. И вскоре британская газета «Таймс» написала: «У русских появилось новое секретное оружие под названием ГТО».

Например, в Магнитогорске прием нормативов ГТО проводился ежедневно. И не просто так, а с оркестром, речами и грамотами.

Один из плакатов на месте сдачи норм в беге на 1000 метров в противогазе гласил: «Не хочешь быть отравлен газом, учись владеть противогазом».

В годы Великой Отечественной был сделан акцент на военно-прикладное значение ГТО. Появились новые дисциплины — плавание с гранатой, лыжные гонки со стрельбой. А еще групповые соревнования для школьников — военно-тактическая игра «Рейд в тылу врага».

3. ДЕВЯТЬ СТАДИОНОВ ЗА ГОД

За первый послевоенный год в Челябинской области были восстановлены и вновь построены:

— 9 стадионов

— 25 комплексных спортивных площадок

— 36 спортзалов

— 46 гимнастических городков

— 16 водных станций.

4. ЛУЧШИЕ ХОККЕИСТЫ СТРАНЫ

В 1968 году дворовая хоккейная команда «Метеор» домоуправления Челябинского трубопрокатного завода стала чемпионом СССР на приз клуба «Золотая шайба».

Музейные раритеты из прошлого.

Разразился скандал. Представители оргкомитета турнира не хотели допустить того, чтобы главный приз уехал за Урал. Тренеров «Метеора» обвинили в том, что в команде играют подставные игроки из других городов.

Детям устроили настоящий допрос: как звать маму, сколько лет вашей бабушке, как добраться до твоей школы. Звонили даже в челябинскую милицию.

Но наша команда оказалась чистой. Кстати, тогда в воротах «Метеора» играл будущий голкипер «Трактора» Виктор Демченко, отец нынешнего вратаря черно-белых Василия Демченко.

5. КОМСОРГ МАКАРОВ

Многократный чемпион мира и Олимпийских игр, воспитанник «Трактора» Сергей Макаров был образцовым комсомольцем. Комсорг класса, комсорг команды «Трактор». Вместе с братом Николаем они выпускали в клубе стенгазету ко всем матчам.

На чемпионате мира в Швеции 1981 года братьям пригодился их талант. Каждое утро нашу команду на стене в раздевалке ждал свежий выпуск стенгазеты с карикатурами и стихами. Это помогало поддерживать дух команды. Наши победили!

ЦИФРЫ

• В 60-е годы в областном футбольном турнире «Кожаный мяч» участвовало 2122 команд (более 30 тысяч ребят). В одном только Коркино набралось 300 команд, в Тракторозаводском районе Челябинска — 216, в Советском — 187!..

• 1978-ом, на Южном Урале только за один год 120 тысяч человек сдали нормативы ГТО.

• В 1983 году в соревнованиях по многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская правда» участвовало более 66 тысяч южноуральцев. Спортивные разряды выполнили 6573 человека.