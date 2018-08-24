Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых удобных и выгодных сервисов онлайн-переводов для физических лиц

СЕГОДНЯ 07:57 2018-08-24T08:42:40+03:00

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21 августа в Москве исследовательская компания Frank RG представила исследование «Денежные переводы физлиц в России в 2018 году» и вручила «звезды» Frank Payments Market Award 2018. Банк УРАЛСИБ получил награды сразу в нескольких номинациях.

Главная из них — «Звезда Frank RG» за сервис p2p-переводов высшего класса, сочетающий в себе выгодность и удобство для клиентов, надежность и успешность с точки зрения выбора клиентов.

Также УРАЛСИБ вошел в тройку лучших р2р-сервисов в следующих номинациях:

• «Самые выгодные условия для p2p-переводов» — 2 место

• «Самый удобный сервис для p2p-переводов» — 3 место

Frank Payments Market Award — первая ежегодная кросс-индустриальная награда платежного рынка в России, в которой по единой методике сравниваются между собой банки, электронные кошельки, мобильные операторы и другие участники рынка денежных переводов и платежей физических лиц. Всего в 2018 году в исследовании приняли участие более 40 участников платежного рынка.

Frank RG — ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. Frank RG работает на российском рынке с 2008 г. и является экспертом в области аналитики рынка розничных банковских услуг.

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