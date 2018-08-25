СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-24T14:34:02+03:00

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Кто он, и зачем танцует в общественных местах? Он что-то принимает? Может, это какой-то флэшмоб? Такие вопросы посыпались в социальные сети после того, как челябинцы выложили в Интернет записи со своих мобильных.

На видео мужчина ритмично двигается под музыку, играющую в наушниках. Вот он возле дома, на площади Якова Осадчего (район ЧТПЗ), в Ленинском на «Авроре», а вот — на трамвайной остановке танцует прямо под дождем. В эти моменты человек не обращает внимания на прохожих. А они наоборот: смотрят, снимают. Танцевать на улице для большинства из нас — это что-то из ряда вон! Этому нужны причины и объяснения.

Челябинцев веселит танцующий водитель трамвая.

Первое видео появилось в группе «Челябинский транспорт» в «ВКонтакте». Там нашему корреспонденту и помогли найти танцора. Его зовут Марат Хайров. 41 год. По образованию — учитель труда. А работает водителем трамвая.

— Не могу сейчас говорить: я за управлением. Встану на обед в 10:48, — ответил Марат на наш звонок.

Рабочая смена водителя общественного транспорта расписана по минутам. Но нам все же удалось пообщаться. Марат рассказал, что танцевать на улицах города начал в июле. Отмечал с друзьями свой отпуск. Хорошее настроение и вино сделали свое дело. Когда заиграла любимая песня — «Портофино» Жанны Фриске — ноги сами пустились в пляс. Оказывается, так можно: просто взять и начать танцевать на улице. Это ощущение так понравилось Марату, что он решил продолжать. И теперь танцует всегда, когда захочет.

Танцы под дождем в Челябинске.

— Но только не на работе! — заметил Марат. — Хотя в соцсетях некоторые пишут, что я даже во время остановок танцую. Это все выдумки. На работе я водитель трамвая, лицо города, и не могу себе такого позволить. Только однажды я танцевал в транспорте. В депо зашел в вагон своей подруги. Пассажиры тут же стали снимать меня на телефоны. Я спокойно к этому отношусь. Запретить-то не могу. Сейчас такое время: увидел что-то интересное — поделись в Интернете со всем миром. Отношение к моим танцам у людей разное. Кто-то благодарит за хорошее настроение, а кто-то не понимает. Неприятно, когда пишут, что я веду себя аморально, и руководство предприятия должно обратить на меня внимание. Что аморального в танцах?

Недавно Марат завел себе четвероногого друга Джеки. Фото: из личного архива героя материала.

Марат уже не в первый раз невольно эпатирует публику. У некоторых людей вызывает недоумение его манера одеваться: яркие рубашки, жилетки и галстук-бабочка.

— Вот придрались к этой бабочке. Якобы, на работе так нельзя. Но я же не мешки с цементом таскаю. Мне нравится такой стиль: ярко, необычно. Да и куда мне еще так ходить, если не на работу? Модные тусовки я не посещаю, — рассказал Марат корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск.

На 1 сентября водитель планирует надеть белую рубашку с синей бабочкой — в тему праздника. Ну и, конечно, будет продолжать поднимать настроение горожанам своими зажигательными танцами. Ведь даже в Интернете гораздо больше людей, которые пишут «Класс! Такой позитив!», нежели хейтеров. А еще Марат признался нам, что своими танцами надеется привлечь внимание одного человека...