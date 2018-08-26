"Наживаются на детях": аферисты продают в соцсетях липовые абонементы в челябинский бассейн
Трудно представить, что в наше время кто-то отважится простоять в очереди пять часов. Кажется, все сейчас можно купить, забронировать, заказать в интернете. Но челябинец Станислав полдня провел у кассы в СК «Восход» — покупал абонемент в «лягушатник» для своей дочки.
— Пришел в 11, кассу открыли в полдень, абонемент оказался у меня на руках только в пятом часу. А были люди, которые заняли очередь в семь утра. И были прождавшие до шести вечера, — замечает челябинец.
Такой нешуточный ажиотаж при записи в лягушатник в СК «Восход» царит не первый год. Мест в группах для начинающих на всех ребят не хватает. Вот родители и берут штурмом кассу в первый же день продаж. А дефицит порождает мошенников.
ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО И БЕЗ АНАЛИЗОВ
Чтобы купить детский абонемент в СК «Восход», сначала нужно взять справку у педиатра и принести анализ на глистов. На оформление такой справки, как минимум, уйдет два дня. Если вы не успели сделать ее заранее, шанс записаться в детские группы падает с каждым днем.
— Мы вернулись из отпуска поздно. Продажу абонементов уже открыли. И я решила узнать в бассейне: стоит ли вообще нам идти ко врачу, — рассказывает челябинка Ирина.
Женщина разместила свой вопрос на странице «Восхода» в социальных сетях. А спустя пару минут некая дама ответила ей прямо в личку: места остались, но только два. Но справка, якобы, не проблема, ведь место можно зарезервировать и выкупить билет позже.
Ирина колебалась и в итоге махнула на бассейн рукой. А вечером снова пришло сообщение в "личку": так что, решились? Место осталось только одно. Польщенная таким вниманием, женщина согласилась.
— Запись по предоплате. Стоимость абонемента — тысяча рублей. Предоплата для брони фиксированная — 50%, — и «сотрудник» бассейна сбросила номер свой личной карты.
ОБРАБАТЫВАЛА ПРОСТУШЕК ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ
Когда встал вопрос о деньгах, Ирина словно проснулась: не может такого быть, неужели мошенники? И подозрительным теперь казалось буквально все: от навязчивого внимания до ответов на некоторые вопросы. В соцсетях женщина написала администратору группы «Восхода», а та подтвердила: такой сотрудницы в спорткомплексе нет, забронировать абонемент невозможно, все расчеты идут исключительно через карту.
Когда Ирина написала об этом мошеннице, та заблокировала ей доступ на собственную страницу, но до глубокой ночи висела в сети. Видимо, обрабатывала других простушек.
Данные аферистки мы передали в полицию.
ОБМАНЩИЦУ ПОЙМАЮТ ПО НОМЕРУ КАРТЫ
— К сожалению, это не единственный случай, — призналась газете «Комсомольская правда»-Челябинск» представитель руководства СК «Восход» Елена Бородулина. — О проблеме знаем, обман стараемся предотвратить. Уже предупредили участников группы, чтобы остерегались мошенников.
Номер карты мошенницы и ее имя мы передали в полицию. Верим, органам не составит труда найти обманщицу по этим данным.
НА ЗАМЕТКУ
Что делать, если вас обманули
Если вы пострадали подобным образом, обязательно обращайтесь в полицию.
— Если вам кажется, что против вас совершили противоправное действие, пишите заявление в полицию. И обязательно приложите к нему все данные, которые вам удалось узнать о предполагаемом преступнике. Полиция проведет проверку и сделает вывод: есть ли состав тут преступления. Если есть, то мошенницу будут искать. Не забудьте оставить также данные о себе. По анонимках полиция не работает, — рассказала начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Челябинску Светлана Калмыкова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.