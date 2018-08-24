Челябинцев зовут поучаствовать в танцевальной гонке от ТНТ

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-24T13:02:07+03:00

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Если вы думаете, что Олимпиадой в Корее, чемпионатом мира по хоккею и футболу главные события 2018 года исчерпаны, то ошибаетесь.

Телеканал ТНТ запускает настоящий всероссийскую акцию «Танцевальная гонка», в которой может принять участие каждый! А не только суперпрофи, танцующие всю жизнь.

25 августа, в каждом из городов, где пройдет акция, установят реальный танцпол — ну почти как сцена шоу «ТАНЦЫ». Площадка будет работать дольше любого офисного клерка — целых восемь часов без перерыва — с 13.00 до 21.00. Любой желающий сможет прийти, чтобы показать, на что способен.

Но суть не в этом! Соревнование подразумевает под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. То есть гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. Выяснят это с помощью огромного секундомера, установленного на площадке. Пришел — увидел — станцевал. Часики тикают. Как только остановился — время встало. Чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано. Это значит, что один танцор должен будет передать эстафету другому, рвущемуся в бой.

Во время танцевальной гонки на электронное табло выведут турнирную таблицу, на которой в режиме онлайн можно будет увидеть, кто лидер, а кто пока отстает. Помогать участникам марафона добрым словом будут наставники шоу «ТАНЦЫ» Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, записавшие для битвы специальные мотивирующие видеоролики.

Ведущий, работающий на площадке, также поможет увлечь в танец большее количество горожан. Ведь «Танцевальная гонка» подразумевает и призы: во время работы площадки будут разыгрываться конкурсы, будет проведена лотерея и пройдут выступления танцевальных коллективов.

Задвинул на спорт и танцы? Даже в этом случае у тебя есть возможность поддержать танцевальную гонку в своем городе дистанционно. Запиши зажигательный танец, выложи видео с хэштегом #танцгонка_город, например, #танцгонка_Барнаул в свой Инстаграм и жди результатов. За каждый выложенный танец твой город получит дополнительных 5 минут времени! Но только поторопись, все видео должны быть выложены строго до 20.00. Только в этом случае твой танец попадет в общий зачет.

В Челябинске танцевальная гонка стартует 25 августа на сцене Кировки с 13:00 до 21:00