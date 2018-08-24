Челябинцы получили призы, найдя тайные знаки в газете
Несколько номеров в газете «Комсомольская правда» — Челябинск» выходили тайные знаки. В неожиданных местах мы публиковали картинку с ключиком. Их нужно было вырезать и сообщить об этом в редакцию. Акция была приурочено ко Дню строителя.
Нам пришли десятки заявок от участников и генератор случайных числе определил трех победителей. Партнер конкурса магазин постоянных распродаж «Галамарт» вручил им ключницы. Прекрасный подарок с винтажным дизайном прекрасно смотрится в любом доме. Лаконичная коробочка вешается на стену и помогает хранить ключи всей семьи в одном месте.
Победители:
1 место — Кирюшкин Борис Евгеньевич
2 место — Юдина Наталья
3 место — Асмус Альбина Афанасьевна
Победителям вручили призы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В магазинах «Галамарт» собраны тысячи различных товаров для дома. Одни помогут поддерживать чистоту, другие создать уют и неповторимый интерьер квартиры или дачи. А благодаря политике постоянных распродаж, походы в «Галамарт» существенно экономят семейный бюджет.
Ключницы станут оригинальным решением для дома.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На правах рекламы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06