2018-08-24T13:40:17+03:00
Общество

Челябинцы получили призы, найдя тайные знаки в газете

«Комсомолка» наградила победителей
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Несколько номеров в газете «Комсомольская правда» — Челябинск» выходили тайные знаки. В неожиданных местах мы публиковали картинку с ключиком. Их нужно было вырезать и сообщить об этом в редакцию. Акция была приурочено ко Дню строителя.

Нам пришли десятки заявок от участников и генератор случайных числе определил трех победителей. Партнер конкурса магазин постоянных распродаж «Галамарт» вручил им ключницы. Прекрасный подарок с винтажным дизайном прекрасно смотрится в любом доме. Лаконичная коробочка вешается на стену и помогает хранить ключи всей семьи в одном месте.

Победители:

1 место — Кирюшкин Борис Евгеньевич

2 место — Юдина Наталья

3 место — Асмус Альбина Афанасьевна

Победителям вручили призы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победителям вручили призы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В магазинах «Галамарт» собраны тысячи различных товаров для дома. Одни помогут поддерживать чистоту, другие создать уют и неповторимый интерьер квартиры или дачи. А благодаря политике постоянных распродаж, походы в «Галамарт» существенно экономят семейный бюджет.

Ключницы станут оригинальным решением для дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ключницы станут оригинальным решением для дома.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На правах рекламы.

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