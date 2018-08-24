2018-08-24T14:40:05+03:00
Общество

ЧМК объявляет открытый конкурс на лучший дизайн-проект по благоустройству городской территории

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») объявляет открытый конкурс на лучший проект ландшафтного дизайна зеленой территории на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева. Победивший проект будет реализован, автора ждет денежная премия.

К участию в конкурсе ЧМК приглашаются все желающие: физические и юридические лица, творческие группы, студенческие объединения, обладающие знаниями и навыками в проектировании ландшафтного дизайна.

Цель конкурса — вовлечь жителей города в создание функционального, удобного и привлекательного общественного пространства. Шоссе Металлургов — знаковое место для Металлургического района. Сегодня зеленый бульвар вдоль шоссе представляет собой безликую территорию, заросшую травой, неприспособленную для прогулок и отдыха. Благодаря конкурсу ЧМК на бульваре появится благоустроенная зона, которая станет точкой притяжения горожан.

По условиям конкурса, представленный проект должен содержать полный список работ по благоустройству с оценочной стоимостью. Стоимость работ и материалов не должна превышать 1 млн рублей. При этом авторы проектов могут предлагать ландшафтные решения как только зоны на пересечении шоссе с ул. Дегтярева (площадь около 325 кв м), так и всей зеленой территории на ш. Металлургов с акцентным местом в районе ул. Дегтярева.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, состоящее из представителей администрации Металлургического района, Группы «Мечела», а также представителя экологической общественной организации «Зеленый город». Оценивать проекты жюри будет путем заочного голосования по десятибальной шкале. Победителя определят по результатам подсчета суммарного количества баллов.

Эскизы проектов принимаются до 20 сентября в электронном виде на адрес konkurs@mechel.com. Итоги конкурса будут объявлены в октябре, а благоустройство шоссе начнется весной 2019 года.

Вся информация относительно конкурса размещена на сайте www.mechel.com на странице ЧМК.

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