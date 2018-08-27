«Белые идут»: в Челябинской области нашли грибы-гиганты

СЕГОДНЯ 10:27 2018-08-27T10:33:43+03:00

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В эти выходные участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию. Дистанции были проложены в горной местности — в окрестностях Златоуста. Поверьте, соревновательный пыл боролся с инстинктами грибника-собирателя. Под ногами то тут, то там сверкали шляпки белых, подберезовиков, маслят. Из-под листвы и иголок выглядывали грузди, так и норовясь сбить тебя с намеченного маршрута.

На дистанции, конечно, было не до грибов. Но их обилие просто ошарашило. Тем более, по словам местных жителей, всего неделю назад на этих склонах ничего подобного не наблюдалось.

Жалко, что после финиша нужно было срочно возвращаться в Челябинск. Зашли с приятелем в лес и тут же наткнулись на два здоровенных белых гриба. Уже дома запечатлели ребенка с двумя этими красавцами. А таких там тьма-тьмущая.

На трассе М-5 по пути из Златоуста в Челябинск это грибное изобилие вылилось в масштабную ярмарку-продажу. На удобных пятачках то тут, то там продавают дары леса. Белые — от 400 до 600 рублей за кг, подберезовики — 200, грузди — 100. Да и машин на обочинах заметно прибавилось. Люди пошли в лес за грибами.

КОММЕНТАРИЙ

Грибница «выстрелила»

— Грибной сезон начался чуть позже обычного. Дело в том, что ночные и дневные температуры сейчас существенно разнятся — градусов на 5-10. Из-за этого опускается туман. Появляется обильная роса. Влажность — 100%. Лесная «подстилка» хорошо и равномерно подпитывается. Это прекрасные условия для роста грибницы, для развития новых завязей. Такие условия хороши и для урожая опят. Они тоже должны скоро пойти. В июле и августе дожди, как правило грозовые, поливали «полосами». Поэтому не покрывали большие территории. Сейчас после туманной влажности грибница «выстрелила». Пока это наиболее заметно в гористой местности. Но сейчас грибы должны пойти дружно по всей территории Южного Урала, — комментирует директор госучреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Александр Лагунов.

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