Челябинская область продолжит строительство школ и детских садов

23 Авг. 11:00 2018-08-27T10:57:12+03:00

Никогда за последние 25 лет регион не вводит в строй столько новых современных зданий

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До нового учебного года — чуть больше недели. О готовности Челябинской области к нему слушателям радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3FM рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

В Челябинской области образовательной деятельностью занимается 3141 организация. Это, в первую очередь, детские сады, школы, организации дополнительного и профессионального образования. А есть организации, для которых этот вид деятельности не основной, но очень важный. Например, учебные центры на предприятиях. Или автошколы, которые тоже занимаются обучением. Или негосударственный сектор, который выполняет разные услуги, в том числе, и образовательные.

И во всем этом разнообразии 2,5 тысячи — это муниципальные или государственные областные образовательные учреждения.

Население Челябинска молодеет. Потому городу нужны новые школы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТРИ БОЛЬШИХ НОВОСЕЛЬЯ

Нынешний учебный год образовательная система Челябинской области встречает новосельями. 1 сентября свои двери для 2,5 тысяч учеников распахнут образовательные учреждения в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе.

Строительство современных школ и детских садов, развитие системы дополнительного и среднего профессионального образования — приоритеты в работе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и регионального правительства.

Перед началом учебного года все образовательные учреждения региона пролшли обязательные проверки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов:

— Конечно, есть рабочие моменты, они разрешаемы. Мы ставим перед собой все более амбициозные цели. При поддержке губернатора Бориса Дубровского мы решили вопрос по обеспечению школ учебниками во всех школах Челябинской области. И соответствующие ресурсы будут закладываться в бюджеты на 2019-й и последующие годы: сейчас как раз идет работа над проектом бюджета на следующий год. Мы видим, что новые школы, которые сдаются в эксплуатацию, разительно отличаются по комплектованию от действующих. Но мы поставили перед собой задачу, и губернатор подтвердил важность ее исполнения, по дооснащению действующих образовательных учреждений.

Итак, в этом году, 1 сентября, учеников впервые примут три современных новых школы. Но еще шесть строится. Пять из них примут учеников в 2019 году, одна школа — через два года. Никогда за 25 лет регион не строил так зданий для образовательных учреждений.

Конечно, впереди много работы. Например, пока половина школ региона учится в две смены. Это школы в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе. Однако, на жестком контроле губернатора Бориса Дубровского находится выполнение программы по переходу образоватеьных учреждений на одну смену. Контрольная дата — 2025 год. Представит реконструировать 40 зданий для увеличения мест в них.

В регионе разработаны несколько унифицированных проектов для школ. И опыт Челябинской области рекомендовали внедрять по всей стране. На вооружении властей и строителей следующие варианты:

— школа-детский сад: 250 школьных мест и 50 — для дошкольников;

— школа на 500 мест;

— школа на 100 мест;

— школа на 1500 мест.

так, по проекту на 1500 мест строится школа в Магнитогорске. Возводится здание в микрорайоне Парковый.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

Еще одна задача региональных властей — строительство детсадов. Внутриобластная миграция складывается так, что молодые семьи переезжают из разных концов области в Челябинск.

И по закону обеспечить дитя местом в дошкольном, а точнее, в яслях, власти обязаны по достижении ребенком двухмесячного возраста.

К счастью, в эту нежную младенческую пору дети растут рядом с мамой. Запросы родителей на место в детском саду начинают поступать, когда ребенок достигнет семи-восьми месяцев от роду.

— А уж с трехлетнего возраста местами в детсадах обеспечены практически везде. За исключением, наверное, Челябинск. Город растет, растет и потребность в детсадах, - говорит Елена Коузова.

В Челябинске отмечен рост детского населения дошкольной поры. Потому власти строят новое, переоборудуют, открывают новое.

— До конца этого года появятся новые детские сады в Челябинске, Аше, Пласте. Мы должны сократить очередность и, в том числе, для детей в ясельном возрасте. Такую задачу нам ставит президент России Владимир Владимирович Путин, — отметил губернатор Борис Дубровский.

Тренд, заданный губернатором Борисом Дубровским: строить школы и детские сады.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как отметила Елена Коузова, ясли и детские сады региона посещает более 80% дошколят. В возрасте с трех лет — все.

РАСКРЫТЬСЯ ТАЛАНТАМ

На заседании Южно-Уральского педагогического собрания губернатор Борис Дубровский отметил важность оснащения учреждений образования передовым оборудованием в соответствии с новым стандартами и технологиями обучения.

Еще одна задача органов власти — создать достойные условия, чтобы свой потенциал в полной мере могло реализовать педагогическое сообщество. Для этого в регионе выполняется задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным по уровню заработной платы, успешно реализуются механизмы социальных гарантий.

БЕЗОПАСНО, КАК ДОМА

Отдельная тема подготовки к новому учебному году — комплексная безопасность детей в образовательных учреждениях. Ответственные за вопрос — местные власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Это крайне важный вопрос. Дети должны чувствовать себя в безопасности, находясь в стенах образовательных организаций, и в этом должны быть уверены их родители. Особое внимание необходимо уделять мерам профилактики правонарушений, — заявил губернатор.

ПОД ОХРАНОЙ

С 30 августа по 2 сентября 2018 года весь личный состав полиции по Челябинской области переходит на усиленный режим несения службы. Во время проведения торжественных линеек за образовательными организациями будут закреплены сотрудники правоохранительных органов, которые проведут комплексные проверки.

Дежурство сотрудников ГИБДД вблизи школ продолжится первые десять дней сентября.

Комплексная безопасность складывается из многих составляющих. Например, организационные мероприятия, связанные с антитеррористической паспортизацией каждой школы. Во-вторых, регулярно проходят совещания и тренировки.

Третье: физическая защищенность территории учебного заведения: пропускной режим, организованный силами Росгвардии или ЧОПа. Это — техническая подготовленность, связанная с техническими средствами: освещением, сигнализацией. Это — профилактическая работа с детьми по недопущению правонарушений.