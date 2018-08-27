Борис Дубровский: Поможем фермерской продукции найти новые рынки сбыта

СЕГОДНЯ 12:14 2018-08-27T12:14:58+03:00

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В этом году участники традиционной сельскохозяйственной выставки сделали акцент на переработку сельхозпродукции. Наравне с крупными компаниями и знаменитыми брендами в празднике приняли участие фермеры, главы личных подсобных хозяйств. Все они представили свою продукцию на суд гастрономического жюри.

Губернатор Борис Дубровский в общении с журналистами подчеркнул, что он старается употреблять в пищу только местные продукты. Таковы, кстати, рекомендации диетологов.

После торжественной церемонии открытия глава региона посетил выставочные стенды: он охотно дегустировал продукцию и общался с производителями. Каждого спрашивал, нет ли проблем со сбытом. В итоге Борис Дубровский сделал вывод, что фермерская продукция находит своего покупателя.

Однако, по его убеждению, выставки нужны для того, чтобы производители получали дополнительный толчок и мотивацию для выхода на новые рубежи.

— Мы предложили компаниям, имеющим свои торговые сети, взять на свои полки фермерские продукты. Пусть небольшие объемы, но очень важно посмотреть, как будет идти торговля, с тем чтобы потом дать малым предприятиям возможность увеличивать объемы реализации своей продукции и развиваться дальше, расти. Я думаю, такая внутриобластная кооперация должна работать эффективно, — сообщил губернатор.

Говоря о финансовой поддержке отрасли, Борис Дубровский отметил, что в этом году в помощь аграриям выделено 4 млрд рублей: два млрд федеральных и два — региональных.

— Сейчас формируем бюджет 2019 года. Эта цифра будет не меньше, это точно. Но думаю, она должна быть больше, по крайней мере, на размер инфляции, — сообщил губернатор.

В деловой программы выставки состоялись «круглые столы», конференции, презентации. Говорилось о перспективах развития агропрома.

Южноуральский агропромышленный комплекс не только обеспечивает регион основными продуктами питания, но и отправляет свою продукцию далеко за его пределы. Челябинская область экспортирует муку, макароны, мясо птицы, кондитерские изделия…Среди стран, где можно увидеть южноуральские продукты, — Китай, Израиль, Иордания, США, Арабские Эмираты.

На Южный Урал все чаще обращают свой взор инвесторы. За последнее десятилетие в сельское хозяйство региона вложены миллиарды государственных и частных инвестиций, с 2013 года реализовано 24 инвестпроекта стоимостью около 40 млрд рублей.

В строительство нового тепличного комплекса «Горный» в городе Усть-Катаве уже вложено более 3,5 млрд рублей. По производительности здешние теплицы будут превышать челябинский комплекс «Чурилово».

Сегодня в южноуральском АПК активно идет процесс цифровизации. Позитивный опыт внедрения информационных технологий в сельское хозяйство, кстати, отметил глава федерального минсельхоза Дмитрий Патрушев, который недавно встречался с губернатором Борисом Дубровским. Внедряется точное земледелие, GPS-позиционирование, оцифровываются угодья с загрузкой данных в Единую федеральную информационную систему земель сельхозназначения.

Областные власти этот процесс стараются поддержать финансированием: планируется, что к концу 2018 года десять сельских муниципальных районов получат субсидии на возмещение части затрат, связанных с внедрением цифровых технологий. Объем субсидий муниципалитетам в 2018 году составит 2 млн рублей.