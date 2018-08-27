Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока

СЕГОДНЯ 14:46 2018-08-27T14:56:59+03:00

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Москва — Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, завершает работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа.

Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.

До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке «Мой Tele2» внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями.

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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