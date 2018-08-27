Сатка развивается благодаря заботам комбината «Магнезит»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-27T14:56:59+03:00

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В конце минувшей недели губернатор Борис Дубровский с рабочим визитом побывал в Сатке т посетил градообразующее предприятие — комбинат «Магнезит». Губернатору презентовали проекты по техническому перевооружению производства, провели экскурсию по музею компании.

— Я для себя отметил разницу между состоянием Сатки и Бакала, — прокомментировал Борис Дубровский по итогам посещения Саткинского муниципального района. — В Бакале нам еще работать и работать, чтобы выровнять ситуацию в этих городах. В свое время Бакал был гораздо более развитым городом, чем Сатка. Это, наверно, сейчас сложно представить. Все изменилось потому, что изменилась экономическая ситуация в территории, и, конечно, мы сегодня в Сатке имеем градообразующее предприятие, руководители которого занимают достаточно активную социальную позицию, понимая, что только вместе с городом может развиваться предприятие, по-другому быть не может.

Губернатор подчеркнул, что стратегия инвестиций в социальную среду — единственная верная стратегия, которая дает результаты.