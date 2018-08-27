Передовой опыт Челябинска по внедрению федерального проекта «Умный город» изучил замминистра ЖКХ России

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-27T14:56:59+03:00

В школе №12 реализуется уникальная для города программа энергоэффективности

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Интересный и полезный опыт изучил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, побывав в учебном заведении.

В обычной на вид школе работают современные технологии, позволяющие существенно экономить на электроэнергии и теплоснабжении. Школа оснащена системами освещения, которые предусматривают изменение мощности освещения различных частей класса в зависимости от уровня освещенности и от удаления парты от окна.

Чибису показали систему «Умная кухня», предусматривающую установку современных энергоэффективных индукционных электроплит. Они работает только тогда, когда кастрюля поставлена на рабочую поверхность, а после ее снятия мгновенно выключаются. Кухня оснащена вентиляцией, которая работает только тогда, когда это необходимо.

Получается экономия: средний месячный счет за электроэнергию в школе снизился с 65 до 30 тыс руб.

Развитию цифровых технологий губернатор Борис Дубровский придает огромное значение. В регионе реализация системы энергоэффективности в бюджетных учреждениях — это часть большого федерального проекта «Умный город».