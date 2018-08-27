Борис Дубровский поручил развивать кластер по пошиву экипировки
Предприятие «Легпром» выпускает продукцию для Министерства обороны РФ. Это — первый резидент территории опережающего социально-экономического развития в Бакале. Объем инвестиций в проект — 593 млн руб. Будет создано 250 рабочих мест.
Кроме выполнения заказов Минобороны на «Легпроме» планируется выпуск востребованной продукции: фурнитуры для швейного производства, пластиковых контейнеров, спецодежды, палаток, снаряжения для активного отдыха.
Проект только начинает развиваться. Сейчас введено в строй два цеха — швейный и термопластавтоматов. В них трудится более 100 человек.
Борис Дубровский поручил развивать кластер по выпуску экипировки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
С работой ООО «Легпром» познакомился губернатор во время визита в Саткинский район. Он поручил развивать в регионе кластер по пошивы экипировки. Дубровский подчеркивает: это не ширпотреб:
— Наша задача — помочь действующим предприятиям; привлечь инвесторов для организации новых производств, чтобы комплексно решить третью задачу — поднять экономику и уровень жизни в моногородах. Потому поднята тема развития кластера специальной экипировки. Мы можем занять нишу.
«Легпром» — инициатор создания кластера по производству специальной экипировки. Кластер объединяет 10 предприятий легкой промышленности в Челябинской области и Башкортостане.