2018-08-27T15:43:27+03:00
Общество

Борис Дубровский поручил развивать кластер по пошиву экипировки

Губернатор посетил промышленную площадку резидента ТОСЭР в Бакале ООО «Легпром»
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский поручил развивать кластер по выпуску экипировки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.Борис Дубровский поручил развивать кластер по выпуску экипировки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Предприятие «Легпром» выпускает продукцию для Министерства обороны РФ. Это — первый резидент территории опережающего социально-экономического развития в Бакале. Объем инвестиций в проект — 593 млн руб. Будет создано 250 рабочих мест.

Кроме выполнения заказов Минобороны на «Легпроме» планируется выпуск востребованной продукции: фурнитуры для швейного производства, пластиковых контейнеров, спецодежды, палаток, снаряжения для активного отдыха.

Проект только начинает развиваться. Сейчас введено в строй два цеха — швейный и термопластавтоматов. В них трудится более 100 человек.

Борис Дубровский поручил развивать кластер по выпуску экипировки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Борис Дубровский поручил развивать кластер по выпуску экипировки. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

С работой ООО «Легпром» познакомился губернатор во время визита в Саткинский район. Он поручил развивать в регионе кластер по пошивы экипировки. Дубровский подчеркивает: это не ширпотреб:

— Наша задача — помочь действующим предприятиям; привлечь инвесторов для организации новых производств, чтобы комплексно решить третью задачу — поднять экономику и уровень жизни в моногородах. Потому поднята тема развития кластера специальной экипировки. Мы можем занять нишу.

«Легпром» — инициатор создания кластера по производству специальной экипировки. Кластер объединяет 10 предприятий легкой промышленности в Челябинской области и Башкортостане.

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