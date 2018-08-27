Губернатору Борису Дубровскому рассказали об успехах школ Челябинской области
На заседании Южно-Уральского педагогического собрания министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил Борису Дубровскому об итогах минувшего учебного года.
— Образование — основной инструмент обеспечения социальной справедливости. Это и равный старт для граждан, и социальный лифт. В сочетании с воспитательной функцией образования вносит в общественное развитие необходимую устойчивость, превращает экономический рост в основу повышения качества жизни всех слоев населения, — подчеркнул министр..
По словам Кузнецова, Челябинская область всегда демонстрировала высокий уровень обученности школьников. Это подтверждается результатами государственной итоговой аттестации, участием в олимпиадном движении.
Каждый год 15-20 школ региона входят в ТОП-500 лучших школ России по качеству подготовки выпускников.
Сейчас система среднего профессионального образования становится все более притягательной для школьников.
Министерство обновляет инициированный губернатором Борисом Дубровским в 2014 г и хорошо зарекомендовавший себя образовательный проект ТЕМП. Проект направлен на раннее выявление профессиональных предпочтений школьников, возможность получения первичных профессиональных навыков в системе дополнительного образования или освоение программы профессионального обучения одновременно с учебой в школе.