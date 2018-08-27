2018-08-27T15:58:42+03:00
Общество

Губернатору Борису Дубровскому рассказали об успехах школ Челябинской области

Каждый год образовательные учреждения региона входят в федеральный ТОП-500
Ольга АНТОНОВА
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Каждый год 15-20 школ региона входят в рейтинг 500 лучших школ России по качеству подготовки выпускников.Каждый год 15-20 школ региона входят в рейтинг 500 лучших школ России по качеству подготовки выпускников.Фото: Андрей АБРАМОВ
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На заседании Южно-Уральского педагогического собрания министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил Борису Дубровскому об итогах минувшего учебного года.

— Образование — основной инструмент обеспечения социальной справедливости. Это и равный старт для граждан, и социальный лифт. В сочетании с воспитательной функцией образования вносит в общественное развитие необходимую устойчивость, превращает экономический рост в основу повышения качества жизни всех слоев населения, — подчеркнул министр..

По словам Кузнецова, Челябинская область всегда демонстрировала высокий уровень обученности школьников. Это подтверждается результатами государственной итоговой аттестации, участием в олимпиадном движении.

Каждый год 15-20 школ региона входят в ТОП-500 лучших школ России по качеству подготовки выпускников.

Сейчас система среднего профессионального образования становится все более притягательной для школьников.

Министерство обновляет инициированный губернатором Борисом Дубровским в 2014 г и хорошо зарекомендовавший себя образовательный проект ТЕМП. Проект направлен на раннее выявление профессиональных предпочтений школьников, возможность получения первичных профессиональных навыков в системе дополнительного образования или освоение программы профессионального обучения одновременно с учебой в школе.

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