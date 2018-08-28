«Мечел» и ЮУрГУ подписали соглашение о подготовке кадров

СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-28T09:11:27+03:00

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Группа «Мечел» и Южно-Уральский государственный университет реализуют совместную программу профессиональной подготовки востребованных специалистов.

Соответствующее соглашение заключено между компанией и Высшей школой экономики и управления (ВШЭУ) ЮУрГУ. Сотрудничество предполагает создание программ обучения по целому ряду направлений: бухгалтерский учет, анализ и аудит, информационные технологии в экономике, экономика труда и управление персоналом, экономика промышленности и управление проектами, экономическая безопасность.

В рамках сотрудничества специалисты «Мечела» будут участвовать в разработке учебных программ, «кейсов» на основе производственных практик, деловых игр и других мероприятий. Также предусмотрено консультирование студентов по вопросам научной деятельности, участие представителей компании в работе государственных экзаменационных комиссий и защите выпускных квалификационных работ.

ЮУрГУ имеет давний опыт сотрудничества с «Мечелом». Так, например, Челябинский металлургический комбинат со второго курса обучения приглашает талантливых студентов на практику, а после окончания вуза обеспечивает их рабочими местами. В 2018 году восемь экономистов-выпускников университета трудоустроены на предприятия Группы «Мечел».

Выбор «Мечелом» Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ в качестве площадки для подготовки кадров определен высокими стандартами обучения, учитывающими самые передовые тенденции в развитии экономики. В частности, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита ВШЭУ является единственной в стране, которая принимает непосредственное участие в разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета и участвует в работе крупнейшего негосударственного регулятора в области учета — Фонда «Бухгалтерский методологический центр», что свидетельствует о высочайшем уровне преподавательского состава.

«Подписанное соглашение основано на реальной потребности и компании, и вуза. Мы гарантируем трудоустройство выпускникам, заинтересованным в работе в крупной промышленном холдинге. «Мечел», в свою очередь, получает возможность выбора лучших студентов, которые уже хорошо понимают специфику производственных процессов», ¬- отметила директор Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ, профессор Ирина Савельева.

Новости компаний.