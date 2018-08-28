Губернатор призвал челябинцев переходить на местные продукты

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-28T12:06:07+03:00

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Хозяйства во всех районах региона убирают зерно и ранние овощи. Впереди — «картофельная страда», уборка капусты и корнеплодов. Как отметил губернатор Челябинской области, стратегическая задача нынешнего года — собрать более 2 млн тонн зерна. А в перспективе — 3 млн, чтобы обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и закрыть потребности в сырье для кормов.

В Челябинске состоялась 25-я юбилейная выставка «АГРО-2019». Участниками экспозиции стали и крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства — более 180 предприятий. Только «медовая аллея» собрала более 30 пасечников.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БРЕНДА

Дебютант «АГРО-2018» — Уйская сыроварня. Уже год здесь выпускают легендарный уйский сыр — бренд времен СССР.

Генеральный директор ООО «Уйская сыроварня» Сергей Кузнецов рассказал, что в 60-е годы XX века сыр получил первую золотую медаль на Всесоюзной агровыставке:

— В советские времена строительство сырзавода одобрила специальная комиссия. Она оценила условия: качество воды, почв, растительности в этой местности, которую отличает горностепной климат. Трава в этом климате положительно влияет на вкус молока. Во всем районе мы нашли только одну деревню — Воронино, где коровы дают сыропригодное молоко, с нужным содержанием белка. Перерабатываем тонну молока в день, выходит около 80 кг сыра. Сыру нужно еще и созреть. Надеемся, в Челябинске в ближайшее время появится наша продукция.

СТАТУС СЕЛА: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Открыл агровыставку губернатор Борис Дубровский. Он подчеркнул, что развитие села для региональной власти приоритет.

Глава региона отметил, что сегодня жители региона могут выполнять главную рекомендацию диетологов — питаться сбалансировано и употреблять в пищу продукты питания, выращенные и произведенные в регионе проживания. К слову, отвечая на вопрос журналистов о собственном рационе, Борис Дубровский сказал, что это местные продукты.

Южный Урал полностью обеспечен качественными продуктами питания.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Рацион должен быть сбалансированным и включать в себя и белки, и жиры и углеводы. Организму требуется все, в умеренных количествах. Главное — вести активный образ жизни, отрываясь от дивана, — пошутил Дубровский.

На выставке глава региона подолгу останавливался у каждого стенда, разговаривал с производителями и переработчиками, беседовал с фермерами, угощался деликатесами. И там же, на выставке, развивал тему внутриобластной кооперации, сбыта продукции.

— Откровенно говоря, я всех об этом и спрашивал — о том, как идет сбыт. Не услышал от кого-то о проблемах. Но мне кажется, подобные крупные площадки можно использовать, в том числе, и для того, чтобы находить новые каналы сбыта, которые будут мотивировать производителей выходить на новые объемы производства. Мы действительно сейчас дегустировали многое. Я, например, люблю сыр, неплохо в нем разбираюсь. Отведав сыра наших местных производителей, скажу так: вкусно и достойно. И сбыт такой продукции можно увеличить без потери качества. Мы предложили неким крупным компаниям — местным агрохолдингам, которые имеют свои точки сбыта, взять на полки эти товары фермеров, взять на реализацию. Тем самым дать этим компаниям развиваться. Эта та практическая внутриобластная кооперация, о которой мы говорим и которую поддерживаем, — сказал губернатор Борис Дубровский.

«ОЦИФРОВАТЬ» ПОЛЯ

Обеспечивать продовольственную независимость, наращивая рынки экспортного сбыта местных компаний, — задача и производителей продукции, и властей. Но сельское хозяйство сегодня — еще и наукоемкий бизнес. О практическом применений научных разработок в секторе АПК губернатор Борис Дубровский рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву во время рабочей встречи 20 августа.

В Минсельхозе РФ положительно оценили темпы применения на Южном Урале новых цифровых технологий в АПК и политике системного развития отраслей сельского хозяйства региона — животноводства, растениеводства, производства аквакультуры.

Наука приходит в АПК: регион производит качественные семена — залог хороших урожаев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику применения на Южном Урале цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Сегодня цифровые технологии «задают тон» в агротехнике. Например, в растениеводстве цифровые технологии представлены системами точного земледелия с использованием технологии GPS. С помощью дополнительного оборудования, аэросъемки со спутников и летательных аппаратов создаются точные карты полей с указанием характеристик каждого его участка. Позже создаются точные инструкции по объему удобрений, семян, воды, которые нужно внести на каждый участок поля. В конечном итоге система позволяет сократить расходы на топливо, удобрения, оптимизировать подачу семян, исключить участки пересева.

В нынешнем году из федерального и областного бюджета аграрии Челябинской области получили 4 млрд рублей поддержки: поровну из федерального и областного бюджетов. В том числе, на модернизацию технического парка, по линии несвязанной погектарной поддержки. В этом году федералы выделили дополнительные средства в виде компенсации расходов южноуральских аграриев из-за роста цены на ГСМ минувшей весной.

— Объем помощи в 4 млрд руб мы выдерживаем на протяжении нескольких лет. Сейчас формируется бюджет 2019 года. И эта цифра будет не меньше, — отметил губернатор.

Так, в 2017 году в Челябинской области в практику введены субсидии на приобретение оборудования для внедрения системы точного земледелия. Особенно активно навигация используется на технике для обработки почв.

«ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ»

В конце года тепличный комплекс «Горный» открывается в Усть-Катаве. На 25 га закрытых площадей здесь будут выращивать овощи и зелень круглый год. Горнозаводская зона Челябинской области будет обеспечена витаминами с грядки.

Работу по созданию агропарка в Усть-Катаве сопровождает рабочая группа, созданная губернатором Борисом Дубровским. Новое производство создаст более 700 рабочих мест.

В строительство тепличного комплекса в Усть-Катаве планируется привлечь 7,4 млрд рублей инвестиций. Из них 1,65 млрд рублей составят средства «Фонда развития городов» (95%) и областного бюджета (5%), а 5,75 млрд рублей вложит инвестор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Сегодня мы, несмотря на то, что специализация региона больше промышленная, металлургическая, по праву гордимся развитым агропромышленным комплексом. Мы в разы обеспечены всеми продуктами питания, и эта стратегическая задача — обеспечить разнообразными продуктами население региона — выполнена в полном объеме. И мы продолжим поддерживать сельское хозяйство, селян. Наша следующая задача — поднять статус села. Мы уже открываем в сельских территориях новые объекты, поддерживаем социальное развитие. Это очень важно — чтобы на селе оставалась молодежь, это также влияет на повышение производительности труда.