Более миллиона рублей собрали на фестивале «10 Добрых Дел»

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-28T13:25:34+03:00

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1 070 649 рублей — именно такую сумму собрали на благотворительном фестивале «10 Добрых Дел», который прошел 18 августа на Театральной площади.

В этом году программа мероприятия получилась яркой и насыщенной. 26 фондов представили на площадке свою деятельность, партнеры мероприятия знакомили гостей со своими интерактивными зонами, весь день на сцене фестиваля проходили концерты талантливых участников фондов и челябинских исполнителей.

В финале мероприятия всех ожидало официальное награждение лауреатов памятными статуэтками и концерт группы «Братья Грим».

В этом году лауреатами премии «10 добрых дел» стали: Благотворительное движение «Искорка Фонд»; Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»; Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка»; Благотворительный фонд «Мы Рядом!»;

Челябинский региональный благотворительный фонд «МОСТ»; Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Жизнь»; Челябинский Региональный Благотворительный Фонд «Прикосновение к жизни»; Детский Благотворительный Фонд в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского; Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями «Клуб Добряков»; «Клуб для молодежи с инвалидностью «Наше место».

Уже в ближайшее время вся собранная сумма будет разделена между лауреатами премии и перечислена на их счета.