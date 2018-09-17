План на осень: отдыхаем, развлекаемся!

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-17T11:16:12+03:00

Рассказываем, чем заняться на базах отдыха на Южном Урале, если ваш отпуск выпал на осенние месяцы

С наступлением осени отпускники стараются выбраться в теплые края. Но что делать, если манящая заграница вдруг оказалась недоступна? Есть хорошая новость: классный отдых можно получить, не выезжая за пределы Челябинской области. Для тех, кто думает, что у нас нечем заняться, предлагаем целый отпускной план, составленный на примере известной базы отдыха «Еланчик».

Шаг 1. Отоспаться и побаловать себя вкусной едой

Это, пожалуй, первое, что должен позволить себе каждый отпускник. Гостям базы отдыха «Еланчик» предложат комфортабельные трехэтажные кирпичные корпуса с централизованным отоплением, проживание в номерах класса «Стандарт» или «Комфорт». Окончательно абстрагироваться от бытовых хлопот поможет качественное и разнообразное трехразовое питание.

Шаг 2. Устроить фотоохоту на местные достопримечательности

Никто не поверит, что вы были в отпуске, если в соцсетях не появится подробный фотоотчет. Отправляйтесь на прогулку в сосновый бор или пройдитесь вдоль берега озера Большой Еланчик: осенью вам откроется удивительная красота этих мест. Кстати, фототуризм в последние годы набирает большую популярность в России, и Южный Урал в этом плане — настоящий кладезь природных богатств и живописных видов. Причем в любое время года.

Шаг 3. Собрать друзей на вечеринку

Оригинальная идея: вместо похода в один из челябинских ночных клубов предложите своим друзьям и близким приехать к вам на базу отдыха «Еланчик». По вечерам здесь проводят разнообразные развлекательные мероприятия, а еще есть караоке-бар с танцполом. Если друзья приедут с детьми, то для карапузов найдется безопасная игровая комната.

Шаг 4. Всем в баню!

Получите отличный детокс для всего организма и настоящее расслабление в русской бане базы отдыха «Еланчик». После качественного отдыха в парной не забудьте завершить SPA-процедуру заплывом в бассейне. Оздоровительный эффект не заставит себя долго ждать!

Шаг 5. Войти в спортивный режим

Для тех, кто не хочет возвращаться из отпуска с лишними килограммами на боках, на базе «Еланчик» создали все условия для здорового образа жизни. Утро можно начать с легкой пробежки по территории лагеря или арендовать для прогулки велосипед. Затем как следует позаниматься в тренажерном зале или на свежем воздухе на специально оборудованных площадках.

Для поклонников командных видов спорта здесь есть возможность устроить турнир по футболу, волейболу или баскетболу — мячи выдадут в пункте проката. Не забудьте про бадминтон, настольный теннис и русский бильярд.

Это лишь часть того, чем можно занять себя во время осеннего отпуска на базе отдыха «Еланчик». Кстати, зимой тут не менее интересно, ведь ко всему вышеперечисленному добавятся сезонные развлечения — катания на лыжах, тюбингах, коньках… Так что если шеф откажется отпускать вас на заслуженный отдых летом, смело планируйте каникулы именно здесь!

Как получить путевки в «Еланчик»?

Обеспечить себе интересный отдых в «Еланчике» можно, купив путевки по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 83 каб. 102. Оплатить путевки можно наличным и безналичным способами.

На любые дополнительные вопросы сотрудники ответят по телефонам в Челябинске : 8 (351) 255-78-69, и 8 (351) 268- 39-72.

DOL.Elanchik@chelpipe.ru

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