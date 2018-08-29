2018-08-29T06:39:58+03:00
Экономика

ЧМК произвел два миллиона тонн продукции на рельсобалочном стане

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выпустил 2 млн тонн проката с момента запуска рельсобалочного стана. До этого отметку в 1,5 млн тонн комбинат преодолел в начале января 2018 года.

УРБС — первое в России комплексное производство высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 метров. Первая балка на стане была произведена 25 апреля 2013 года, первые рельсы прокатали 12 июня того же года.

С момента пуска нового производственного участка специалисты комбината освоили на стане производство 8 видов рельсового проката, а также более 50 профилей балки.

Рельсовый прокат ЧМК отличается высокими эксплуатационными свойствами: износостойкостью и прочностью, которые достигаются благодаря применению уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в растворе органического полимера. Основной потребитель рельсовой продукции ЧМК — ОАО «РЖД». Кроме того, рельсы отгружаются в адрес Московского метрополитена, на крупные промышленные предприятия, экспортируются в Беларусь, Казахстан и некоторые европейские страны.

Фасонный прокат выпускается с высокой точностью геометрии готового профиля и стабильностью механических свойств. Основные потребители балки ЧМК — строительные и вагоностроительные предприятия, заводы металлоконструкций, металлургические комбинаты, предприятия горнодобывающей отрасли.

Для производства проката используется металл, который также выплавляется на ЧМК, что позволяет контролировать все этапы производства продукции и гарантировать высокое качество. На стане применяются передовые технологии прокатки, закалки, правки, отделки. Продукция сертифицирована не только по российским стандартам, но и по европейским стандартам качества.

На сегодняшний момент завершается процедура сертификации рельсов для железнодорожных магистралей со скоростями до 250 км/ч. На очереди освоение рельсовой продукции для высокоскоростных магистралей со скоростями до 400 км/ч. Также в этом году запланировано освоение базовой линейки швеллеров, которые широко применяются в строительстве.

Новости компаний.

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