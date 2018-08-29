Тренд «многолетия»: Челябинская область продолжит строительство современных школ и детских садов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-29T09:01:10+03:00

Через несколько дней начинается новый учебный год. Значит, впереди — новые задачи и цели

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До 1 сентября — чуть меньше недели. Учебный год начнется и для детсадовских воспитанников, и для школьников, и для студентов. Учебой займутся взрослые. Например, на курсах профессиональной переподготовки. Всего в регионе действует 3141 образовательная организация.

И во всем этом разнообразии 2,5 тысячи — это муниципальные или государственные областные образовательные учреждения.

Отрасль образования в Челябинской области — одна из самых кадрово емких. В сфере образования более 125 тыс. человек. Это более 11% (из миллиона экономически активного населения региона).

ТРИ СДАЕМ, ШЕСТЬ — «В УМЕ»

Нынешний учебный год образовательная система Челябинской области встречает новосельями. Первого сентября свои двери для 2,5 тысячи учеников распахнут образовательные учреждения в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе.

О стратегии развития системы образования Челябинской области, о вкладе в человеческий капитал, начиная с детского сада и на протяжении всей жизни, говорили на традиционном Южно-Уральском педагогическом собрании, прошедшем в Челябинске.

Строительство современных школ и детских садов, развитие системы дополнительного и среднего профессионального образования — приоритеты в работе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и регионального правительства.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что к новому учебному году школы региона готовы. Это подтверждают проверки образовательных учреждений.

— Проверки завершились 20 августа. Конечно, есть рабочие моменты. Но нужно помнить, что мы ставим перед собой все более амбициозные цели. При поддержке губернатора Бориса Дубровского мы решили вопрос по обеспечению школ учебниками во всех школах Челябинской области. И соответствующие ресурсы будут закладываться в бюджеты на 2019-й и последующие годы: сейчас как раз идет работа над проектом бюджета на следующий год. Мы видим, что новые школы, которые сдаются в эксплуатацию, разительно отличаются по комплектованию от действующих. Но мы поставили перед собой задачу, и губернатор подтвердил важность ее исполнения, по дооснащению действующих образовательных учреждений, — сказал Александр Кузнецов.

Никогда за последние четверть века Челябинская область не строила так много школ, современных, комфортных: помимо трех зданий, что откроются 1 сентября нынешнего года, строится еще шесть школ. Пять из них примут учеников в 2019 году, одна школа — через два года.

Пока половина школ региона работает в две смены. Как правило, это крупные города — Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Миасс. На жестком контроле губернатора Бориса Дубровского — выполнение программы по переходу школ региона на одну смену до 2025 года. Потому представит реконструировать 40 школьных зданий для увеличения мест в них.

В Магнитогорске строится современная школа. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

ОПЫТ РЕГИОНА

В Челябинской области разработаны несколько унифицированных проектов школьных зданий. И опыт Челябинской области рекомендовали внедрять по всей стране. На вооружении властей и строителей следующие варианты:

— школа — детский сад: 250 школьных мест и 50 для дошкольников;

— школа на 500 мест;

— школа на 100 мест;

— школа на 1500 мест.

Строительство того или иного типа зависит от численности населенного пункта — села, райцентра или города. От потребностей, от возможности земельного участка, что немаловажно и о чем частенько забывают мамы и папы, заявляя о желании видеть школу возле дома. Потому что к площадям земельного участка под садик или школу очень жесткие требования.

Для такого крупного города, как Челябинск, разработаны проекта на тысячу и полторы тысячи мест. Здание на полторы тысячи мест сейчас строится в микрорайоне «Парковый». Это будет второе образовательное учреждение в микрорайоне.

По проекту на 1500 мест строится школа в Магнитогорске.

О КАДРОВОМ ГОЛОДЕ

Но если в Челябинской области строится такое количество школ, хватит ли педагогов?

— По подготовке специалистов для всех отраслей экономики главный спрос — с системы образования. А как с кадрами для самой системы образования? У нас есть профильный педагогический вуз и педагогические колледжи, которые на постоянной основе готовят кадры для образовательных учреждений и принимая то количество абитуриентов, которые потом будут трудоустроены в системе, — говорит Елена Коузова.

Никто не готовит преподавателей вузов. Равно как и мастеров производственного обучения. А ведь это очень важно: насколько педагогически грамотны те, кто готовит специалистов для отраслей экономики?

— Как правило, они очень хорошие специалисты в своем деле. Но ведь недостаточно знать и уметь, есть еще проблема, как этому научить. Мы эту тему знаем и о решении вопроса говорили, в том числе на площадках Южно-Уральского педагогического собрания, — говорит Елена Коузова.

ВЛОЖЕНИЯ В РЕБЕНКА: ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

На заседании Южно-Уральского педагогического собрания говорили и о продолжении программы строительства детских садиков.

Учится в Челябинской области более миллиона человек. Но это все возрастные группы, начиная с двухмесячного возраста, как и положено по закону. Пока, к слову, таких запросов от родителей малюток нет. В ясли некоторые современные родители отдают начиная с восьми-девяти месяцев. А уж с трехлетнего возраста местами в детсадах обеспечены практически везде. За исключением, наверное, Челябинска. Как отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, внутриобластная миграция такова, что молодежь, молодые семьи переезжают именно в Челябинск. И демография пока не снижается по этому возрасту. Поэтому в Челябинске отмечен рост детского населения дошкольной поры. И власти строят, переоборудуют, открывают новое. Создаются группы на первых этажах жилых домов: регион возвращается к удачному опыту Советской России. Удобно для родителей — не надо везти ребенка за тридевять земель.

— До конца этого года появятся новые детские сады в Челябинске, Аше, Пласте. Мы должны сократить очередность и, в том числе, для детей ясельного возраста. Такую задачу нам ставит Президент России Владимир Владимирович Путин, — отметил губернатор Борис Дубровский.

Сейчас ясли и детские сады региона посещает более 80% дошколят. В возрасте с трех лет — все.

— Это хорошие показатели, потому что все регионы РФ стремятся выполнить майский указ Президента России и развивают систему дошкольного образования. Ведь многочисленными исследованиями доказано, что, чем раньше ребенок приобщается к образовательной деятельности, тем меньше затрат требуется потом, по мере его взросления. И тем дешевле становятся бюджетные инвестиции в образование граждан страны, — говорит Коузова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Наша солидарная с главами ответственность распространяется на 650 тысяч юных южноуральцев, которые учатся в школах, детских садах, центрах дополнительного образования. В области развернуто масштабное школьное строительство. В прошлом году введена в эксплуатацию большая школа в микрорайоне «Парковый», которая стала визитной карточкой Челябинска. И школы мы будем строить дальше.