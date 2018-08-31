В Челябинске маму мальчика обвинили в том, что она наживается на болезни сына

СЕГОДНЯ 21:58 2018-08-31T16:07:09+03:00

Южноуральцы выкладывают фотографии «здорового» школьника и пишут, что его семья делает ремонт в квартире за счет пожертвований

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Семья Медведевых из Южноуральска не знает покоя уже полгода, с тех пор, как один недоумок покалечил 11-летнего сына Ромку.

Бабушка возится с двухлетним малышом, а мама Наталья возит старшего на лечение в Челябинск. Еще в марте врачи честно признавались — мальчик может не выжить. Но Рома восстанавливается. Правда, чтобы вернуться к прежней жизни ему предстоит пройти долгое лечение и реабилитацию. А они не из дешевых.

Наталья воспитывает детей в одиночку, сейчас взяла отпуск без содержания, чтобы лечить сына. Медведевы живут только на пенсию бабушки — 13 тысяч на четверых. Чтобы поднять Ромку они вынуждены просить помощи у людей. И им помогают. Вот только некоторые «уличили» семью в мошенничестве и теперь Медведевы рискуют остаться наедине со своей бедой.

«ВАС ПЫТАЮТСЯ РАЗВЕСТИ НА ДЕНЬГИ»

Материал «Комсомольской правды» про Рому расхватали группы Южноуральска во ВКонтакте. Хотели сделать как лучше — привлечь больше людей — но только зародили сплетни.

В комментариях полилась грязь — люди начали с золотых колец на руках у Натальи, и закончили покупкой квартиры, которую семья якобы обустраивает на пожертвования.

— Не понять мне матерей, которые просят о финансовой помощи, а сами сидят — пол руки в золотых кольцах... Если бы такое случись с моим ребенком, я бы продала все до последней коврижки, и только потом уже стала просить у других, — написала одна из местных жительниц.

К обсуждению присоединились еще два южноуральца Глеб и Ирина. Они написали, что видели Рому на улице здоровым и без шрамов.

— Я что-то не понимаю. Если ему так плохо, почему я его увидел на улице спустя неделю после происшествия, он был без повязки даже. Каждый день гулял на улице и веселился без каких-либо изъянов. О каком трехмесячном лежании в больнице идет речь? Вы зачем народ обманываете? Он живет в соседнем дворе, мы его спрашивали, что с ним. Он ответил, все нормально. После происшествия вижу его каждый день. Вас пытаются развести на деньги, — высказался Глеб и даже прикрепил «свежее» фото Ромы во дворе.

Апогеем стал комментарий Татьяны. По ее словам, Наталья купила у нее квартиру и теперь делает там ремонт.

— Что за вранье. Она купила у меня трехкомнатную квартиру, сейчас там во всю ремонт: недавно поставили евроокна и железную дверь. Также у нее есть супруг. Как так можно? Люди из жалости отдают последнюю копейку, а они на этом наживаются, — выпалила Татьяна.

Позже в нашу редакцию посыпались вопросы читателей, которые жертвовали деньги.

— Вы встречались с семьей, какие-то документы с диагнозами видели? Я перевела деньги на указанные реквизиты, а потом наткнулась на обсуждение во ВКонтакте. Хотелось бы прояснить ситуацию, — написала читательница Вера.

«Я ИТАК ПРОШЛА ЧЕРЕЗ АД»

В распоряжении редакции есть документы, которые подтверждают, что Рома лечится. По поводу остальных разговоров мы связались с Натальей. Месяц назад до нее уже доходили слухи. Даже был разговор с одним из комментаторов. Новая порция черноты довела маму Ромы до слез.

— Я сейчас с Ромкой в больнице. Пока он на процедурах, врачи капают мне успокоительное. Жизнью ребенка я никогда рисковать не буду, я итак прошла через ад, мой мальчик чудом выжил, про младшего сына вообще молчу, я его не вижу. Мы в отчаянии, нам больше не к кому обратиться, поэтому просим помощи у людей. У нас были корреспонденты, к нам приходили жители, видели, как мы сейчас живем. Мы ничего не скрываем, — говорит Наталья.

По ее словам, фотография, которой поделился Глеб, с прошлого года. В этом году Рома почти безвылазно находится в Челябинске. Медведевы приезжали в Южноуральск только в июле, на день рождения младшего сына, и пробыли дома неделю. С Глебом уже разбирались. Это 16-летний подросток, его отец в шоке от комментариев сына, извинился и пообещал публично опровергнуть информацию.

Рома с мамой почти не бывают дома и не видят бабушку и младшего брата. Фото: Наталья Медведева.

Квартиру семья действительно приобрела. За нее они продали бабушкину «однушку» и добавили материнский капитал.

— Это было в феврале, а на Рому напали 25 марта. Сейчас квартира стоит пустая. Мы только успели поменять дверь и окна. Два года назад в той квартире, где мы сейчас живем, был пожар, поэтому и решили переезжать. Но сами понимаете, нам не до переездов. Немного подлатали старую и живем в ней, — рассказывает Наталья.

Про роминого отца мы уже писали, он ушел из семьи и ничем не помогает. Один раз выслал 1700 рублей на лечение, на этом все. Наталья вышла замуж второй раз, но с супругом жизнь не пошла, расстались незадолго до происшествия. Брак только на бумагах.

Сейчас Рома находится в реацентре. Фото: Наталья Медведева.

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ

Несмотря на все нападки, Медведевы не опускают руки. Их поддерживают родственники, друзья и незнакомые люди. Роме по-прежнему жертвуют деньги на лечение. Сейчас у него возникли синдромы эпилепсии, от них мальчика избавляют в челябинском Реацентре. Лечение стоит 80 тысяч, пока оплачена только половина.

В Челябинске Медведевых приютила местная жительница Екатерина. Она сама написала Наталье в соцсетях и предложила помощь. Екатерина тоже мать-одиночка, воспитывает двух детей, сын ромкин ровесник. Историю Ромы она прочла в СМИ, на своей машине приехала за семьей и привезла их в город.

После Реацентра Ромка снова ляжет в областную больницу. Про школу пока говорить рано, первую четверть, скорее всего, пропустит. А дальше Медведевы не загадывают и надеются на лучшее.

Псих, который покалечил Рому, под стражей до 30 сентября. Потом ему предъявят обвинение и он будет дожидаться суда.

КАК ПОМОЧЬ РОМЕ

Желающие помочь мальчику могут пожертвовать деньги на карту Натальи Медведевой: 63900272 9011167563, Сбербанк. Телефон Натальи: 8-951-457-23-88.

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