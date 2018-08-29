Успеть за 9 секунд: На чемпионате Ural Open в Челябинске кубик Рубика собирали ногами

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-29T15:52:50+03:00

А еще с завязанными глазами (видео)

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Кубик Рубика в середине 80-х был едва ли не в каждой советской семье, хотя покупали его исключительно по блату (за 4 руб.), или на черном рынке (за 25 руб.).

Нынче к нему снова проснулся интерес. Видимо, компьютерными играми все уже накушались, захотелось руками поработать.

В Челябинске турниры скоростной сборке головоломки Рубика проходят с 2012 года под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA). Называются они Ural Open.

ЛУЧШАЯ ПОПЫТКА НЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ

Спидкубинг — один из самых экстремальных видов спорта. Нужно успевать думать головой, и одновременно крутить кубик, перебирая и находя нужные формулы сборки. Адреналин рекой!

Здесь все, как в обычном спорте. Первый отборочный раунд, второй, финал. Головоломки разные — классический кубик 3х3х3 (поверхность шириной в три квадратика), а еще — 2х2х2, 4х4х4, 6х6х6, 7х7х7. Ширина грани доходит до 17 квадратиков.

Обратите внимание на конфигурацию кубиков: в руках и на столе. И такие бывают!Фото: Алексей МИКУШИН

Собрал, ударил по таймеру на коврике — финиш! Победитель определяется не по результату единичной сборки, а по среднему времени из 5 попыток, при этом лучшая и худшая попытки не учитываются, а вычисляется среднее из оставшихся трех.

ДОСЬЕ «КП»

— Рекорд мира в классической дисциплине (кубик 3×3×3) — 4,22 секунды в этом году установил австралиец Феликс Земдегс.

— Рекорд России принадлежит Дмитрию Добрякову — 6,16 секунды

— Перед сборкой кубы перемешивают по единому алгоритму.

— Стоимость современных моделей скоростных классических кубиков, в том числе, и с встроенными магнитами доходит до трех тысяч рублей, в ассортименте — специальные смазки, пружины и прочее.

В зале тихо, но, поверьте, адреналин зашкаливает.Фото: Алексей МИКУШИН

СОБЕРУ ЗА ОЦЕНКУ

— Я тут реально вспотел от напряжения. Общее время сборки кубика — 15,46 сек. По сравнению с первым раундом улучшил результат на полторы секунды. Но в финал среди 15 лучших, я так и не попал, — делится впечатлениями Семен Штуков.

Семен в этом году закончил школу и поступил в медакадемию. Нашел кубик три года назад в старых детских игрушках. Решил собрать. Посмотрел инструкцию в Интернете. Первый раз «мучился» 15 минут. Сейчас лучший результат в районе 10 секунд.

Рекорд по сборке кубика Рубика сегодня – 4,22 секундыФото: Алексей МИКУШИН

Но одно дело — дома крутить кубик на время, а другое — на соревнованиях. Тут результаты могут разниться. Кстати, лучший результат на челябинском турнире показал Максим Семыкин из Тольятти — 9,36.

А с участником Ural Open 44-летним Антоном Лагуновым из Свердловской области, такая история была. Антон — преподаватель информатики в техникуме. Как-то раз на перемене к нему подошел студент: Поставите хорошую оценку, если за перемену при вас соберу Кубик Рубика?

— Я согласился. Парень уложился в 10 минут и заслужил хорошую оценку, — улыбается Антон. — После этого я сам увлекся головоломками. Сейчас собирает классический кубик за 15-16 секунд.

43 КВИНТИЛИОНА КОНФИГУРАЦИЙ

Кстати, в Челябинске есть и свои рекордсмены-чемпионы. Сергей Лахно в этом году на чемпионате Европы в Москве установил рекорд России по сборке кубика на количество ходов.

Такая дисциплина еще носит название «Алгоритм бога», где в идеале можно собрать куб за 20 ходов. В одной из трех попыток Сергей собрал головоломку за 23 хода. Это был лучший результат на чемпионате Европы!

— Число всех конфигураций кубика Рубика — это более 43 квинтилионов (число с 18 нулями). Нынешние спидкуберы освоили лишь малую часть того, что можно «сотворить» с кубом. Головоломных решений хватить на несколько сотен лет, — рассуждает Сергей Лахно.

ДУМАТЬ НОГАМИ

— А теперь пошли ноги, — главный судья соревнований Василий Стасьев приглашает всех желающих поучаствовать в следующих состязаниях.

Тут фаворит турнира Михаил Андреев подтвердил свой уровень. Занял первое место с результатом чуть меньше минуты.

Думай ногами!Фото: Алексей МИКУШИН

— Главная сложность — неудобное кручение. Руками ты можешь ловко вцепиться в кубик, а здесь все грубо происходит. А еще нужно немного перестроить голову. Как говорят, думать ногами. По-другому анализировать ходы. До рекорда мира в 17 секунд мне еще далеко, — почесывает затылок Михаил.

Тут же семилетний школьник Максим победно вскидывает руки и радостно машет маме. У него свой рекорд — сумел собрать куб ногами меньше, чем за две минуты!

А позже участники состязались и в сборке кубика вслепую и одной рукой. С завязанными глазами лучший результат — 1 минута 48 секунд, одной рукой — 17.91.

Все результаты «Ural Open-2018» на сайте vk.com/chelopen

Василий Стасьев – главный организатор турнира по спидкубингу.Фото: Алексей МИКУШИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Стасьев, главный судья и организатор Ural Open-2018, делегат WCA:

— В этом году мы проводили международный турнир по 14 дисциплинам спидкубинга. Лимит был на 100 участников. Но желающих было куда больше. Возраст — от 6 до 45 лет.

Приехали спидкуберы из десятка городов России и Казахстана. Порадовала наша челябинская девушка Юля Коклугина, которая заняла первое место в дисциплине clock («часы Рубика»). Непростая штука. Если вкратце, то это 18 циферблатов на двух сторонах часиков и колесиками по углам и сквозными кнопками. Нужно установить одно и тоже время одновременно на всех циферблатах…

АДРЕСОК

В Челябинске работает школа спидкубинга. Занятия три раза в неделю в ДК ЧТПЗ. Можете уточнить расписание занятий по телефону: 8-905-836-10-00.

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