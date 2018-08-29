2018-08-29T20:18:41+03:00
Общество

Безработный клоун развлекает детей в челябинских дворах, чтобы собрать дочь в школу

Сколько зарабатывает бродячий артист цирка и как он оказался на улице
Ирина КАРЕЛИНА
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Сергей Новиков колесит по дворам и устраивает представления.Сергей Новиков колесит по дворам и устраивает представления.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Если вы не идете в цирк, он придет к вам. А как иначе зарабатывать клоуну на жизнь? В очередной раз оставшись без работы, Сергей Новиков стал бродячим артистом. Придумал свою программу и дает представления в челябинских дворах. У него есть старая «ГАЗель», за которую можно выменять разве что велосипед. Она доверху набита реквизитом: гнутые ковши и кастрюли, раскладушка, старомодные шляпы и прочий мусор.

— Выставь такое на помойку — никто не возьмет. А для клоуна это настоящее богатство, — говорит Сергей. — Мой клоун Ля Руж — это человек самого низшего сословия, нищий, бродяга, можно сказать, бомж. А ты, зритель, попробуй полюби такого. Сможешь — значит, полюбишь в себе настоящего человека: доброго, душевного и сострадающего. Ведь я выступаю не только, чтобы повеселить. За отведенные мне полчаса я должен научить чему-то хорошему. Например, что никогда нельзя падать духом и в любой ситуации оставаться человеком.

На вопрос, что заставляет каждый день выходить к зрителям, клоун честно отвечает: голод. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На вопрос, что заставляет каждый день выходить к зрителям, клоун честно отвечает: голод.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На вопрос, что заставляет каждый день выходить к зрителям, клоун честно отвечает: голод. Новиков не ждет приглашений. Выбирает двор посовременнее с расчетом, что там больше детей. Спрашивает у ребятни разрешения ненадолго занять их площадку и включает музыку. На нее сходится народ со всей округи. Смеются все. И хлопают тоже. А в конце представления клоун ставит ведерко, куда со звоном сыплются монеты зрителей.

Безработный клоун развлекает детей в челябинских дворах.Ирина КАРЕЛИНА

— Я ставлю задачу заработать 200 рублей, которые я потратил на бензин. Следующая задача — заработать на еду. И третья — дочку в школу собрать. С детей денег, конечно, не попросишь. Да и ко взрослым я со шляпой не подхожу. Кто посчитает нужным, тот сам отблагодарит. Максимально я зарабатывал за выступление тысячу рублей. А иногда выступал и даром, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Сергей Новиков.

Сергей Новиков устраивает во дворах настоящие праздники Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Сергей Новиков устраивает во дворах настоящие праздникиФото: Ирина КАРЕЛИНА

Раньше Сергей был тренером в спортивной школе. А вот его тогда будущая супруга — из цирковой среды. Она руководит студией гимнастики. Николая воздушная гимнастика тоже заинтересовала. Отработали номера, стали выступать вместе.

Взрослые тоже не против поучаствовать в шоу. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Взрослые тоже не против поучаствовать в шоу.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Максимально Сергей зарабатывал за выступление тысячу рублей. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Максимально Сергей зарабатывал за выступление тысячу рублей.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

— Некоторые, надев костюм в блестках, считают себя суперзвездой. Я же считаю, что любой артист цирка — это клоун. Потому что, будь ты хоть гимнаст, хоть дрессировщик, твоя миссия — развлекать народ. С такой мыслью я и стал самым обыкновенным клоуном, — рассказал Ля Руж свою историю. — Народ в цирк ходит плохо. Впервые я остался без работы в прошлом году. Поначалу выступать на улице было страшно. Я и сейчас каждый раз переживаю: вдруг, прогонят. Потом я устроился в башкирский цирк. Но месяц назад он закрылся — прогорел. И вот я снова стал безработным бродячим артистом. Однако надеюсь, что мои гастроли по дворам однажды закончатся, и я вернусь на арену, где есть цирковой дух и пахнет опилками.

Новиков мечтает вернуться в цирк. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Новиков мечтает вернуться в цирк.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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