Банк УРАЛСИБ выступил партнером образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Сургуте

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-30T08:43:24+03:00

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Очередной этап федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» состоялся в Сургуте. Банк УРАЛСИБ традиционно выступил партнером конкурса.

Проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Организаторы проекта — Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». В Сургуте проект прошел при участии Фонда поддержки предпринимательства Югры. Банк УРАЛСИБ представляли директор Ханты-Мансийской территориальной дирекции Алексей Овчинников и директор по продажам малому бизнесу Ханты-Мансийской тердирекции Елена Чурочкина.

Банк УРАЛСИБ традиционно выступает партнером проекта «Мама-предприниматель». В рамках партнерства участники проекта могут воспользоваться специальными предложениями от Банка, в числе которых бесплатное открытие расчетного счета и обслуживание его в течение 3-х месяцев, бесплатное обучение в Университете бизнеса банка УРАЛСИБ, а также возможность получения кредита на старт бизнеса.

В Сургуте на участие в проекте «Мама-предприниматель» было подано 130 заявок, из которых были отобраны 25 проектов. В течение пяти дней будущие предприниматели активно разрабатывали свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров. В финале конкурса участники защищали свои проекты перед независимым жюри.

Победителем конкурса «Мама-предприниматель» в Сургуте и обладателем гранта в размере 100 тысяч рублей стала Гюзель Бразгива из Мегиона.

Именно проект Гюзель — Дом красоты «Мегион» (салон красоты) — жюри признало самым интересным.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. Для удобного РКО Банк предлагает пакеты услуг для бизнеса. Каждый пакет включает специальные условия на самые востребованные услуги для бизнеса, а стоимость начинается от 480 рублей в месяц. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте — выпуск и первый месяц обслуживания бесплатно. Уже более года работает образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. А на онлайн-площадке «Бизнес-плейс» предприниматели смогут найти проверенных поставщиков услуг для старта и развития своего дела.

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