«Лето, не прощай!» Фотоконкурс для тех, кто провел три месяца с пользой

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-03T08:21:28+03:00

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«Как ты провел лето?». Это не только тема школьного сочинения, но и самый частый вопрос, который мы задаем друг другу в преддверии осенней поры.

Кто-то бездельничал на теплых курортах, другие же отдыхали, что называется, не отрываясь от дел.

Бесконечные труды на даче, сбор грибов и домашние заготовки, а может, подготовка к предстоящей работе или ремонт дома — наверняка найдутся такие, кто провел лето с максимальной пользой. Пора подумать и о себе. Желаете подкорректировать фигуру и снизить весь?

Именно для вас, неутомимые читатели, «Комсомольская правда» и Центр красоты и здоровья VIVA Med*Beauty объявляют фотоконкурс «Лето, не прощай!»

Условия просты: присылайте фотографию своего «продуктивного» лета и расскажите, сколько полезных дел вы совершили за прошедшие три месяца. А читатели сайта будут ставить «лайки» за самые интересные фото.

По итогам конкурса мы определим победителей, которым достанутся сертификаты на услуги Центра красоты и здоровья VIVA Med*Beauty. Не успели отдохнуть душой и телом этим летом? Мы поможем! Приведем фигуру в порядок и поможем вам расстаться с ненужными килограммами.

VIVA Med*Beauty подарят целый комплекс услуг по оздоровлению, релаксации и красоте:

— все виды массажа, в том числе и детский;

— озонотерапия;

— карбокситерапия;

— рефлексотерапия;

— косметология (аппартаная, инъекционная и терапевтическая);

— коррекция бровей и наращивание ресниц;

— шугаринг;

— ногтевой сервис.

После посещения такого Центра ваш внешний вид потрясет даже тех, кто провел все лето, валяясь на пляжах и отдыхая на заграничных курортах.

Прием фотографий открыт с 3 по 16 сентября включительно, 17 сентября в 9.00 голосование остановится, и мы поздравим победителей фотоконкурса.

Участник, занявший первое место, получит сертификат на сумму 3 000 рублей на любые услуги Центра красоты и здоровья VIVA Med*Beauty. За второе и третье места также достанутся сертификаты номиналом в 2000 и 1000 рублей соответственно.

Кроме того, Центр красоты сам определит еще одного победителя в номинации «Выбор партнера». Этому счастливчику достанется сертификат на 5 000 рублей на любые услуги VIVA Med*Beauty. Не прощайтесь с летом и встречайте осень в самой сногсшибательной форме!

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе принимается только ОДНО ФОТО.

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Положение о конкурсе.

Партнер проекта:

Центра красоты и здоровья VIVA Med*Beauty

г. Челябинск, ул. Российская, 61А

Тел.: +7 (351) 700-71-74

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