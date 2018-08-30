2018-08-30T12:07:52+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Как распрощаться с криками соседей и сделать звук комфортным

На вопросы читателей отвечает директор компании «Тихо 74»
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Директор компании «Тихо74» Павел Таксубаев.Директор компании «Тихо74» Павел Таксубаев.
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Достали шумные соседи, а может быть вы и сами не прочь громко послушать музыку? Значит, настало время задуматься о звукоизоляции помещения.

Сколько стоит такая услуга? Как измерить уровень шума в помещении, и каковы его нормы? Что делать, чтобы не потерять сантиметры полезной площади при звукоизоляции помещения? Какие материалы используются для звукоизоляции, и не вредны ли они для здоровья? И по каким критериям настраивается правильная акустика в помещении?

На эти и другие вопросы читателей нашего сайта отвечает директор компании «Тихо74» Павел Таксубаев.

«Тихо74» предлагает комплексную звукоизоляцию для квартир, домов, офисов и других помещений. Специалисты компании помогут вам в вопросах звукоизоляции какна этапе ремонта, так и в уже отремонтированной квартире.

Отдать свой голос за компанию «Тихо74» можно на странице голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 88.

Тел.: 8-800-550-89-13.

тихо74.рф

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