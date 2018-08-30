Президенты России и Узбекистана дадут новый толчок двусторонней торговле

СЕГОДНЯ 12:23 2018-08-30T12:23:31+03:00

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18 и 19 октября в Ташкенте состоится Первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств.

Форум откроет совершенно новый этап в торгово-экономических отношениях двух стран, которые в последние годы заметно активизировались и имеют большие перспективы развития.

В рамках мероприятия — деловые переговоры российских и узбекских предпринимателей, организуемые АО «Российский экспортный центр» совместно с Российско-Узбекским деловым советом (РУДС), внесшим значительный вклад в укрепление двусторонних связей.

Напомним, РУДС возобновил свою деятельность в 2016 году под председательством президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федора Дегтярева. Ежегодно совет проводит российско-узбекские бизнес-форумы, по итогам которых заключаются контракты о взаимной поставке продукции и услуг; разрабатывает предложения по повышению эффективности взаимодействия. За два года товарооборот между странами значительно вырос, а Челябинская область, где сосредоточена основная деятельность РУДС, стала крупнейшим регионом в стране по общему экспорту в Узбекистан, опередив Москву и Московскую область.

Помимо биржи контактов, деловая программа Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств включает в себя: заседание Российско-Узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы на актуальные темы межрегионального сотрудничества, презентации компаний и практические семинары.

Заявки на участие в деловых переговорах и других мероприятиях форума принимаются в Оргкомитете РУДС по тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77, 263-24-64, 265-39-58 или по эл. почте: ves@tpp74.ru

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