2018-08-30T15:14:22+03:00
Экономика

РМК запустила в работу новое конвертерное отделение завода «Карабашмедь»

Проект позволит не только повысить производительность предприятия, но и минимизировать нагрузку завода на окружающую среду
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На участке установлены три конвертера Kumera емкостью по 150 тонн черновой меди каждый.На участке установлены три конвертера Kumera емкостью по 150 тонн черновой меди каждый.
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Медеплавильный завод «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») запустил в работу первый из трех новых конвертеров, установленных в рамках масштабной модернизации химико-металлургического комплекса предприятия. Пуск оборудования состоялся 30 августа во время рабочей поездки губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина в Карабашский городской округ.

Инвестиции в строительство нового конвертерного отделения составили 1,1 млрд рублей. Подготовка цеха и монтаж нового оборудования велись поэтапно с октября 2017 года в условиях действующего производства. На участке установлены три конвертера Kumera емкостью по 150 тонн черновой меди каждый. Управление оборудованием будет автоматизировано и позволит четко контролировать все ключевые технологические параметры.Они помогут ускорить производственный процесс на 25% и снизить нагрузку предприятия на окружающую среду.

Комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Карабашу повезло, потому что у него есть понятная стратегия развития округа, на его территории работает стабильное градообразующее предприятие, которое создает рабочие места, внедряет наилучшие доступные технологии в области производства меди. РМК является примером успешной компании, которая вместе с ростомтехнологических компетенций и рыночной доли строит свою стратегию вместе с территорией и городом, в котором сосредоточен один из ееключевых активов. Мы видим, как сокращаются выбросы, какой эффект имеют природоохранные мероприятия, которые параллельно с технологическим развитием реализует РМК».

Губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин на новом участке завода «Карабашмедь».

Губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин на новом участке завода «Карабашмедь».

Комментирует президент РМК Всеволод Левин: «С 2004 года мы инвестировали более 18 млрд рублей в модернизацию завода «Карабашмедь». Производительность предприятия за эти годы выросла в три раза, при этом объем выбросов сократился более чем в 20 раз. Мы устанавливаем новое оборудование, увеличиваем мощности и одновременно сокращаем нагрузку на экологию. Вместе с развитием производства мы инвестируем в повышение качества жизни населения Карабаша. В 2017 году мы открыли многофункциональный спортивный комплекс «Металлург», летом 2019 года начнет работу современный торгово-развлекательный центр, идет проектирование других новых социально значимых объектов. Мы заинтересованы в продолжении работы в Карабаше и будем сотрудничать с округом как в производственной, так и социальной сферах».

В новом конвертерном отделении будет работать мощная система газоочистки. За счет оснащения оборудования газоплотными и аспирационными напыльниками удастся полностью нейтрализовать отходящие газы металлургического производства, в том числе низовые газы и газы, образующиеся при повороте конвертера. Эти выбросы будут улавливать и направлять в электрофильтр и далее — на утилизацию в сернокислотный цех предприятия. За счет новой системы газоочистки также будет исключен вынос пыли в цеховое пространство. В комплексе это позволит улучшить условия труда рабочих и снизить нагрузку производства на окружающую среду. В полном объеме газоочистка конвертерного участка завода «Карабашмедь» заработает в 2019 году, когда будут запущены все три новых конвертера Kumera.

Проект установки трех новых конвертеров в металлургическом цехе завода «Карабашмедь» реализован в рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Документ подписан в ноябре 2016 года в преддверии проведения в РоссииГода экологии и был призван повысить производительность и экологическую безопасность предприятия. На реализацию всего комплекса мероприятий в рамках соглашения РМК направила порядка 2,3 млрд рублей. Средства пошли, в том числе на строительство участка механизированной разливки черновой меди и нового конвертерного отделения.

В результате очередного этапа масштабной программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» увеличит мощность производства на 25% по сравнению с 2017 годом — до 150 тыс. тонн черновой меди в год (в том числе 130 тыс. тонн из минерального сырья).

Конвертер — металлургический агрегат для получения черновой меди израсплава путем его продувки техническим кислородом, воздухом или другим окислительным газом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Русская медная компания — многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы Группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические активы РМК осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска продукции: медного концентрата, медных катодов и медной катанки, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра. Мощность производства РМК более 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки в год. Объем инвестиций РМК с 2004 года в России составил порядка 3,5 млрд долларов США, в Республике Казахстан — порядка 885 млн долларов США.

Медеплавильное производство в Карабаше (Челябинская область) работает с 1910 года. В 2004 году ЗАО «Карабашмедь» вошло в состав Русской медной компании. С 2004 года РМК направила на модернизацию и повышение экологической безопасности ЗАО «Карабашмедь» более 18 млрд рублей. В результате объем выбросов удалось сократить более чем в 20 раз по сравнению с уровнем 2000 года.

Новости компаний.

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